Türkmenistan uyruklu genç yolda ölü bulundu

Karabük’te Türkmenistan uyruklu genç yolda yaşamını yitirmiş halde bulundu.

Olay, 100. Yıl Mahallesi Öğretmenler Sitesi mevkiinde meydana geldi. Yoldan geçen vatandaşlar, yerde hareketsiz yatan genci fark ederek durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde Koldash S.’nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Türkmenistan uyruklu genç yolda ölü bulundu 1

Polis ekipleri bölgede inceleme yaparken, gencin cenazesi otopsi işlemleri için Karabük Eğitim ve Araştırma Hastanesi morguna kaldırıldı.

Talihsiz gencin kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından belli olacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Türkmenistan uyruklu genç yolda ölü bulundu 2


Kaynak: İHA

Karabük
