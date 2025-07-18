TurkNet'ten internet ücretlerine yüzde 40 zam! 499 TL'den 699 TL'ye çıkıyor

TurkNet, bugün kullanıcılarına gönderdiği e-posta ile yeni zammı duyurdu.

TURKNET'TE ZAM! AYTLIK 699 TL'YE ÇIKIYOR

Abone sayısı 1 milyona yaklaşan TurkNet'te aylık 499 lira olan internet ücreti yeni zamla birlikte 699 liraya çıktı.

1 AĞUSTOS'TA BAŞLIYOR

TurkNet yeni zammın 1 Ağustos 2025 tarihinden itibaren geçerli olacağını duyurdu.

TurkNet'in abonelerine gönderdiği e-posta şöyle:

"Geçtiğimiz 13 ay boyunca fiyatımızı sabit tutmak için elimizden geleni yaptık. Ancak, sana aynı kalitede, hızlı ve sınırsız internet hizmeti sunmaya devam edebilmek için yılın bu ilk ve tek fiyat güncellemesini seninle paylaşıyoruz.