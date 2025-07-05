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Türkü gerçek oldu, Sivas’a Temmuz’da kar yağdı

Sivas’ta Temmuz ayında hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi ile yüksek kesimlerde yağan yağmur yerini kar yığışına bıraktı.

Türkü gerçek oldu, Sivas’a Temmuz’da kar yağdı

Sivas’ta Temmuz ayında hava sıcaklığının mevsim normallerinin altına düşmesi ile yüksek kesimlerde yağan yağmur yerini kar yığışına bıraktı. Temmuz’da yağan kar akıllara Neşet Ertaş’ın "Yazımı Kışa Çevirdin" türküsünü getirdi.

Sıcaklıkların mevsim normallerinin altına düştüğü Sivas’ta, özellikle gece saatlerinde hissedilen soğuk hava, yüksek rakımlı bölgelerde yağan yağmurun yenini kar yağışına bırakasına neden oldu. Merkeze bağlı Hayırbey köyünde etkili olan kar yağışı cep telefonuyla görüntülendi. Gürsel Karasülük, çektiği görüntüleri sosyal medya sayfalarında paylaştı. Sivas’ta etkili olan Temmuz karı akıllara Neşet Ertaş’ın "Yazımı Kışa Çevirdin" türküsünü geldi.

"BEKLEMİYORDUK"

Gürsel Karasülük, Temmuz ayında kar beklemediklerini belirtip, "Kar yağdı bizde şaşırdık tabi. Hayatımızda hiç böyle bir şey görmedik çok şaşırdık. Sonra hava bayağı soğuyunca kar çoğaldı millet hep eline telefon aldı yoğunlaştı çekti ilk defa böyle bir şey başımıza geldi" dedi.

(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Sivas
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