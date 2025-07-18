Turuncu iPhone 17 Pro sürprizi! Renk seçenekleri sızdırıldı, nasıl görüneceği ortaya çıktı

Apple’ın 2025 sonbaharında tanıtması beklenen iPhone 17 serisiyle ilgili sızıntılar şimdiden gündemi meşgul etmeye başladı. Özellikle Pro modeline dair ortaya çıkan yeni sızıntılar, Apple’ın tasarım anlayışında dikkat çekici bir değişim yaşanabileceğine işaret ediyor. Bir sızıntı kaynağının paylaştığı bilgilere göre, iPhone 17 Pro modelleri yalnızca teknik değil, görsel anlamda da farklı bir kimlikle kullanıcıların karşısına çıkacak. Muhtemel yeni renk seçenekleri ve olası materyal seçimi serinin karakterinde önemli bir değişiklik yaşatabilir. İşte detaylar...

'iPHONE 17 PRO'NUN RENK SEÇENEKLERİ ORTAYA ÇIKTI'

Sızıntı kaynağı Majin Bu, bir aksesuar üreticisi ve Apple’a yakın kaynaklardan alınan bilgilere dayanarak, iPhone 17 Pro'nun yeni renklerin ortaya çıktığını iddia etti. iPhone 17 Pro'nun yeni bir renk yelpazesiyle piyasaya çıkacağını söyleyen sızıntı kaynağının iddiasına göre iPhone 17 Pro renk seçenekleri siyah, koyu mavi, gümüş ve turuncu olmak üzere 4 farklı seçenekten oluşacak.

Kaynak, iPhone 17 Pro'nun renk seçeneklerine dair aşağıdaki görseli paylaşmış durumda:

Sızıntı kaynağının iddiasına göre; iPhone 17 Pro'nun koyu mavi rengi o kadar koyu ki, bazı ortamlarda siyah gibi görünebiliyor. Yine aynı kaynağa göre siyah renk seçeneği ise iPhone 16 Pro'nun Siyah Titanyum renk seçeneğine benzeyen ama mat yüzeyli bir versiyon olarak tanımlanıyor.

Kaynak tarafından iPhone 17 Pro'nun gümüş renginin ise iPhone 16 Pro'nun Beyaz Titanyum seçeneğine en yakın olanı olduğu ve parlak ama sıcak alt tonlara sahip olduğu ifade ediliyor.

TURUNCU iPHONE 17 PRO SÜRPRİZİ

Son olarak iddiaya göre iPhone 17 Pro turuncu renk seçeneğiyle de gelecek. Muhtemelen yeni serinin öne çıkan rengi olacak olan turuncunun, Apple Watch Ultra’daki Action Button’dan (evet, gerçekten) ilham alınarak geliştirildiği söyleniyor.

'APPLE BİR RENGİ DAHA TEST EDİYOR'

iPhone 17 Pro ve Pro Max modellerinin, birkaç yıllık deneysel malzeme kullanımından sonra (önce paslanmaz çelik, ardından titanyum), yeniden alüminyum çerçevelere geçeceği öne sürülüyor. Bu kapsamda daha önce sızdırılmış olan yeşil, mor ve “Gökyüzü Mavisi” gibi renklerin ise iPhone 17 ve iPhone 17 Air modellerine özel olacağı iddia ediliyor. Ancak sızıntı kaynağı yine de bir sürpriz olabileceğini ve Apple'ın halihazırda başka bir rengi daha test ettiğini öne sürdü.