'Türünün ilk örneği' X görücüye çıkardı: Fiyatlar 2.500 dolardan başlayıp milyon dolarları bulacak

X'e kayıt olmak istendiğinde, bir kullanıcı adı seçimi yapmak oldukça zorlayıcı olabiliyor. Birçok insan bu aşamada kararsız kalabiliyor ya da platformda milyarlarca kullanıcı olduğu için istenilen kullanıcı adı çoktan alınmış olabiliyor. Bu durumda yapabilecek pek bir şey kalmıyor. Ancak bu durumdan mıdır bilinmez, X platformu, kullanıcı adı seçiminde kullanıcılara fayda sağlayacak yeni bir hamle yaptı.

X'İN KULLANICI ADI PAZAR YERİ: 'X HANDLE MARKETPLACE'

Elon Musk’ın sahibi olduğu X'in, aktif olarak kullanılmayan ancak hala eski hesaplara bağlı olan kullanıcı adlarını yeniden dağıtmak için geliştirdiği kullanıcı adı pazar yeri X Handle Marketplace, görücüye çıktı.

X'in iddiasına göre X Handle Marketplace, türünün ilk örneği olan bir platform. Premium+ ve Premium İşletme (Tam Erişim) abonelerine özel olarak sunulan X Handle Marketplace, uygun kullanıcı adlarını talep etmek ya da satın almak için hem ücretsiz hem de ücretli seçenekler sunuyor.

'ÖNCELİKLİ' VE 'NADİR' OLMAK ÜZERE İKİ FARKLI TÜR

X, X Handle Marketplace'de iki tür kullanıcı adı sunuyor. Bunlar "Öncelikli" ve "Nadir" olarak sıralanıyor.

X'in platformda paylaştığı bilgilere göre, öncelikli kullanıcı adlarının özellikleri şöyle:

Örneğin, "@GabrielJones, @PizzaEater, @ParadoxAI" şeklindeki kullanıcı adları bu türe giriyor.

Premium+ ve Premium İşletme aboneleri ücretsiz olarak talep edebiliyor.

Genellikle isim ve soyisim, çok kelimeli ifadeler veya alfasayısal kombinasyonlar bu kapsamda oluyor.

Talep onaylanırsa ek ücret almadan kullanıcı adı kullanıcıya devrediliyor.

Abonelik iptal edilirse veya daha düşük bir abonelik kademesine geçilirse 30 günlük bir süre sonunda eski kullanıcı adı kullanıcının hesabına geri yükleniyor.

Talepler ise genellikle 7 gün içinde inceleniyor.

Tüm talepler onaylanmıyor.

Reddedilirse başka bir kullanıcı adı talep edilebiliyor.

Talep onaylandıktan sonra, eski kullanıcı adı rezerve ediliyor ve başka kimseye verilmiyor.

Takipçiler, gönderiler ve hesap ayarları geçiş sırasında değişmeden kalıyor.

Nadir kullanıcı adlarının özellikleri ise şu şekilde:

Kısa, genel veya kültürel açıdan önemli isimler (Örneğin; @Pizza, @Tom, @One gibi)

Bu kullanıcı adları standart taleplerle sunulmuyor.

Herkese Açık Kullanıma Sunma Etkinlikleri (ücretsiz, liyakate göre) ve Doğrudan Satın Alımlar (önceden fiyatlandırılmış, davetle katılım) ile elde edilebiliyor.

YA İSTENİLEN KULLANICI ADI KULLANILAMIYORSA?

İstenilen kullanıcı adı kullanılamıyorsa X'in bu konuda da bir çözümü var. Bu tür isteği bulunan kullanıcılar, "ilgilendiğini belirt" seçeneğini kullanarak bu kullanıcı adını İzleme Listesine ekleyebiliyor. Söz konusu kullanıcı adı kullanılabilir olduğunda X, kullanıcıyı bilgilendiriyor.

FİYATLAR DUDAK UÇUKLATACAK RAKAMLARA ÇIKABİLİYOR

Kullanıcı adlarının fiyatı ise merak edilen diğer bir unsur. Bu konuda X'in açıklaması ise şöyle:

"Bazı kullanıcı adları Premium+ veya Premium İşletme aboneliğine dahildir. Özellikle nadir kullanıcı adları olmak üzere diğer kullanıcı adları talebe ve benzersizliğine bağlı olarak 2.500 dolardan yedi haneli rakamlara kadar değişen fiyatlarla satılabilir."