'Türünün ilk örneği' X görücüye çıkardı: Fiyatlar 2.500 dolardan başlayıp milyon dolarları bulacak

X'e kayıt olmak istendiğinde, bir kullanıcı adı seçimi yapmak oldukça zorlayıcı olabiliyor. Birçok insan bu aşamada kararsız kalabiliyor ya da platformda milyarlarca kullanıcı olduğu için istenilen kullanıcı adı çoktan alınmış olabiliyor. Bu durumda yapabilecek pek bir şey kalmıyor. Ancak bu durumdan mıdır bilinmez, X platformu, kullanıcı adı seçiminde kullanıcılara fayda sağlayacak yeni bir hamle yaptı.
Elon Musk’ın sahibi olduğu X'in, aktif olarak kullanılmayan ancak hala eski hesaplara bağlı olan kullanıcı adlarını yeniden dağıtmak için geliştirdiği kullanıcı adı pazar yeri X Handle Marketplace, görücüye çıktı.
X'in iddiasına göre X Handle Marketplace, türünün ilk örneği olan bir platform. Premium+ ve Premium İşletme (Tam Erişim) abonelerine özel olarak sunulan X Handle Marketplace, uygun kullanıcı adlarını talep etmek ya da satın almak için hem ücretsiz hem de ücretli seçenekler sunuyor.
X, X Handle Marketplace'de iki tür kullanıcı adı sunuyor. Bunlar "Öncelikli" ve "Nadir" olarak sıralanıyor.
X'in platformda paylaştığı bilgilere göre, öncelikli kullanıcı adlarının özellikleri şöyle:
Nadir kullanıcı adlarının özellikleri ise şu şekilde:
İstenilen kullanıcı adı kullanılamıyorsa X'in bu konuda da bir çözümü var. Bu tür isteği bulunan kullanıcılar, "ilgilendiğini belirt" seçeneğini kullanarak bu kullanıcı adını İzleme Listesine ekleyebiliyor. Söz konusu kullanıcı adı kullanılabilir olduğunda X, kullanıcıyı bilgilendiriyor.
Kullanıcı adlarının fiyatı ise merak edilen diğer bir unsur. Bu konuda X'in açıklaması ise şöyle:
"Bazı kullanıcı adları Premium+ veya Premium İşletme aboneliğine dahildir. Özellikle nadir kullanıcı adları olmak üzere diğer kullanıcı adları talebe ve benzersizliğine bağlı olarak 2.500 dolardan yedi haneli rakamlara kadar değişen fiyatlarla satılabilir."
