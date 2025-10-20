X, kullanıcı adları için pazar yeri kuruyor: Nadir olanların fiyatları dudak uçuklatacak!

Elon Musk’ın sahibi olduğu X, kullanıcı adları için önemli bir adım atıyor. Şirket, etkin olmayan kullanıcı adlarının alınmasını sağlayacak yeni bir pazar yeri kurmaya hazırlanıyor. İşte platformun gelir de elde edebileceği bu hamlenin detayları...

ETKİN OLMAYAN X KULLANICI ADLARI ALINABİLECEK

X, etkin olmayan kullanıcı adları için bir pazar yeri açıyor. Premium Plus ve Premium Business kullanıcıları yakında "X Handle Marketplace" üzerinden etkin olmayan kullanıcı adları için talepte bulunabilecek.

The Verge'de yer alan habere göre, kullanıcı adları öncelikli kullanıcı adları ve nadir kullanıcı adları olarak 2 ana kategoriye ayrılacak. Öncelikli kullanıcı adları ücretsiz olacak ve genellikle “tam isimleri, çok kelimeli ifadeleri veya harf-rakam kombinasyonlarını” içerecek. Buna karşılık, nadir kullanıcı adları ücretli olacak ve “talebe ve benzersizliğe bağlı olarak 2.500 dolardan yedi haneli rakamlara kadar” fiyatlandırılabilecek.

Yeni bir kullanıcı adı aldığınızda, eski adınız dondurulacak. Ancak daha da önemlisi, X aboneliğinin iptal edilmesi durumunda hesap orijinal kullanıcı adına geri dönecek ve "X Handle Marketplace" üzerinden alınan kullanıcı adına erişim kaybedilecek.

The X Handle Marketplace is our industry-first solution to redistribute handles that are no longer in use.



Eligible Premium subscribers will be able to search and make requests, with both complimentary and paid options available. — Handle Marketplace (@XHandles) October 19, 2025

BAĞLANTILARI AÇMAK İÇİN YENİ YOL

Öte yandan X, gönderilerdeki bağlantıları açmanın yeni bir yolunu da test ediyor.

X Ürün direktörü Nikita Bier, platformun insanların bağlantıyı tamamen gönderiden çıkmadan açabilmesini sağlayan “yeni bir bağlantı deneyimini test ettiğini” paylaştı.

We're testing a new link experience, starting on iOS -- to make it easier for your followers to engage with your post while browsing links.



For creators, a common complaint is that posts with links tend to get lower reach. This is because the web browser covers the post and… pic.twitter.com/oWraLpPwji — Nikita Bier (@nikitabier) October 19, 2025

Bier'ın paylaşımına göre yeni yolda gönderiler artık sayfanın altına küçülerek insanların okurken tepki vermesine olanak tanıyacak. Böylece kullanıcılar Beğen, Yeniden Gönder ve diğer butonları görmeye devam edebilecek.

Test ilk olarak iOS kullanıcılarına sunuluyor.

X’teki içerik üreticileri, bağlantı içeren gönderilerin daha az görünürlük elde ettiğinden şikayet ediyordu. Görünüşe göre X de, gönderilerdeki bağlantıları açmanın yeni bir yolu test ederek bu sorunu çözmeye çalışıyor.