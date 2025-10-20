HABER

X, kullanıcı adları için pazar yeri kuruyor: Nadir olanların fiyatları dudak uçuklatacak!

X, etkin olmayan kullanıcı adlarının alınabileceği bir pazar yeri kuruyor. “X Handle Marketplace” adını taşıyan yeni sistemde, Premium Plus ve Business kullanıcıları kullanılmayan hesap adlarını ücretsiz veya ücretli bir şekilde alabilecek. Nadir kullanıcı adları için fiyatlar 2.500 dolardan 7 haneli rakamlara kadar çıkabilecek. Platform ayrıca bağlantıları gönderiden çıkmadan açmayı sağlayan yeni bir okuma deneyimini de test ediyor.

Enes Çırtlık

Elon Musk’ın sahibi olduğu X, kullanıcı adları için önemli bir adım atıyor. Şirket, etkin olmayan kullanıcı adlarının alınmasını sağlayacak yeni bir pazar yeri kurmaya hazırlanıyor. İşte platformun gelir de elde edebileceği bu hamlenin detayları...

ETKİN OLMAYAN X KULLANICI ADLARI ALINABİLECEK

X, etkin olmayan kullanıcı adları için bir pazar yeri açıyor. Premium Plus ve Premium Business kullanıcıları yakında "X Handle Marketplace" üzerinden etkin olmayan kullanıcı adları için talepte bulunabilecek.

X, kullanıcı adları için pazar yeri kuruyor: Nadir olanların fiyatları dudak uçuklatacak! 1

The Verge'de yer alan habere göre, kullanıcı adları öncelikli kullanıcı adları ve nadir kullanıcı adları olarak 2 ana kategoriye ayrılacak. Öncelikli kullanıcı adları ücretsiz olacak ve genellikle “tam isimleri, çok kelimeli ifadeleri veya harf-rakam kombinasyonlarını” içerecek. Buna karşılık, nadir kullanıcı adları ücretli olacak ve “talebe ve benzersizliğe bağlı olarak 2.500 dolardan yedi haneli rakamlara kadar” fiyatlandırılabilecek.

Yeni bir kullanıcı adı aldığınızda, eski adınız dondurulacak. Ancak daha da önemlisi, X aboneliğinin iptal edilmesi durumunda hesap orijinal kullanıcı adına geri dönecek ve "X Handle Marketplace" üzerinden alınan kullanıcı adına erişim kaybedilecek.

BAĞLANTILARI AÇMAK İÇİN YENİ YOL

Öte yandan X, gönderilerdeki bağlantıları açmanın yeni bir yolunu da test ediyor.

X Ürün direktörü Nikita Bier, platformun insanların bağlantıyı tamamen gönderiden çıkmadan açabilmesini sağlayan “yeni bir bağlantı deneyimini test ettiğini” paylaştı.

Bier'ın paylaşımına göre yeni yolda gönderiler artık sayfanın altına küçülerek insanların okurken tepki vermesine olanak tanıyacak. Böylece kullanıcılar Beğen, Yeniden Gönder ve diğer butonları görmeye devam edebilecek.

X, kullanıcı adları için pazar yeri kuruyor: Nadir olanların fiyatları dudak uçuklatacak! 2

Test ilk olarak iOS kullanıcılarına sunuluyor.

X’teki içerik üreticileri, bağlantı içeren gönderilerin daha az görünürlük elde ettiğinden şikayet ediyordu. Görünüşe göre X de, gönderilerdeki bağlantıları açmanın yeni bir yolu test ederek bu sorunu çözmeye çalışıyor.

