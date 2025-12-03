HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Beyoğlu’nda seyir halindeki ticari taksi alev alev yandı

Beyoğlu’nda seyir halindeki ticari taksinin motorunda yangın çıktı. Alevlere teslim olan takside bulunan şoför ve 3 yolcu son anda dışarı çıktı. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

Beyoğlu’nda seyir halindeki ticari taksi alev alev yandı

Yangın, saat 22.20 sıralarında Beyoğlu Refik Saydam Caddesi Taksim istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, D.K. yönetimindeki 34 TFD 13 plakalı ticari taksinin, 3 yolcu ile seyir halindeyken motor kısmında yangın çıktı. Sürücü, aracı durdurup yolcuları indirdi. Yangın kısa sürede aracın motor bölümünü sardı. İlk müdahale çevredeki diğer sürücüler tarafından yapıldı.

Beyoğlu’nda seyir halindeki ticari taksi alev alev yandı 1

YAKLAŞIK 40 DAKİKA SÜREDE TAMAMEN SÖNDÜRDÜ

İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri caddeyi tamamen trafiğe kapatırken itfaiye ekipleri yaklaşık 40 dakika süren çalışmanın ardından yangını tamamen söndürdü.

Beyoğlu’nda seyir halindeki ticari taksi alev alev yandı 2

Yanan taksi, çekici yardımıyla olay yerinden kaldırıldı. Yangın sebebiyle aracın motorundan yola dökülen yağ, itfaiye ekiplerince temizlendi. Yangınla ilgili inceleme başlatıldı.

(İHA)

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Binayı dumanlar sardı, mahsur kalanları itfaiye kurtardıBinayı dumanlar sardı, mahsur kalanları itfaiye kurtardı
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Anahtar Kelimeler:
yangın Beyoğlu taksi
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Çok istediği düğün hayatına mal oldu! Gelin kaçtı, baba kendini astı

Çok istediği düğün hayatına mal oldu! Gelin kaçtı, baba kendini astı

Bu kahveye dikkat: Bir kişinin kalbi durdu, entübe edildi!

Bu kahveye dikkat: Bir kişinin kalbi durdu, entübe edildi!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Kadıköy'de eşitlik bozulmadı!

Günlerdir yoğun bakımda! Ünlü oyuncudan haber var

Günlerdir yoğun bakımda! Ünlü oyuncudan haber var

SGK'dan hamle geldi: Emeklilikleri iptal oldu

SGK'dan hamle geldi: Emeklilikleri iptal oldu

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.