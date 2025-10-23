HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) Kahramankazan tesislerine yönelik terör saldırısının şehitleri, saldırının birinci yılında mezarları başında anıldı.

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı

TUSAŞ şehitleri Zahide Güçlü Ekici, Hasan Hüseyin Canbaz ve Cengiz Coşkun'u anmak için Karşıyaka Mezarlığı'nda düzenlenen törene, şehitlerin aileleri, şirketin yöneticileri ve çalışanları katıldı.

Şehit Hasan Hüseyin Canbaz'ın annesi oğlunun, şehit mühendis Zahide Güçlü Ekici'nin annesi de kızının mezarı başında göz yaşı döktü.

Kur'an-ı Kerim okunan törende, şehitler için dua edildi.

TUSAŞ şehitleri saldırının birinci yılında anıldı 1

Şehitlerin aileleri, yakınları ve meslektaşları kabirlere karanfil bıraktı.

TUSAŞ güvenlik görevlisi şehit Atakan Şahin Erdoğan da Sincan Cimşit Mezarlığı'nda düzenlenen törenle anıldı.

Törene, şehidin eşi Pınar Erdoğan ve aile yakınları, TUSAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Ömer Cihad Vardan, TUSAŞ Mühendislik Genel Müdür Yardımcısı Özkan Altay, şirket yönetici ve çalışanları katıldı.

Törende, Kur'an-ı Kerim okundu, dua edildi.

Şehit taksi şoförü Murat Aslan için de Kahramankazan Şehitliği'nde anma töreni düzenlendi. (AA)Kaynak: AABu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Özel'in 'Arnavutköy' iddiaları gündem olmuştu! Belediye başkanından yanıt geldi... 572 bin liralık davaÖzel'in 'Arnavutköy' iddiaları gündem olmuştu! Belediye başkanından yanıt geldi... 572 bin liralık dava
Son dakika | Kuradan CHP'nin adayı çıkmıştı! Bayrampaşa Belediyesi'nde seçim yenilenecek: CHP'nin itirazı reddedildiSon dakika | Kuradan CHP'nin adayı çıkmıştı! Bayrampaşa Belediyesi'nde seçim yenilenecek: CHP'nin itirazı reddedildi

Anahtar Kelimeler:
TUSAŞ
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

ABD ile Rusya arasında gerilim: Rus şirketlere yaptırım kararı

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

İstanbul'da korkunç olay! Apartmanı ateşe verdi: Çok sayıda yaralı var

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Şampiyonlar Ligi'nde Türk gecesi! Real Madrid'den Arda Güler, Juventus'tan Kenan Yıldız tüm dünyanın karşısında birbirine rakip oldu...

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

Azerbaycan'ın Müge Anlı'sıyla evli! Aşk pozları dile düştü

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

'Hayra alamet değil' Altın rekordan döndü! Fiyat hareketi için uzmanından çarpıcı yorum

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

Haftanın Tarım Kredi Kooperatifi Market Kataloğu yayında

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.