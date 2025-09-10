HABER

Tut ilçesi jandarma komutanlığı yeni hizmet binasında sona gelindi

Adıyaman Valisi Osman Varol, Tut ilçesinde yapımı büyük ölçüde tamamlanan İlçe Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.Vali Varol, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alarak süreci yerinde değerlendirdi.Modern bilişim, haberleşme ve teknik altyapı imkânlarına uygun şekilde tasarlanan yeni hizmet binası, çağın gerektirdiği tüm donanımlara sahip olacak şekilde inşa ediliyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, Tut ilçesinde yapımı büyük ölçüde tamamlanan İlçe Jandarma Komutanlığı Yeni Hizmet Binası inşaat alanında incelemelerde bulundu.
Vali Varol, yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi alarak süreci yerinde değerlendirdi.
Modern bilişim, haberleşme ve teknik altyapı imkânlarına uygun şekilde tasarlanan yeni hizmet binası, çağın gerektirdiği tüm donanımlara sahip olacak şekilde inşa ediliyor. Projenin tamamlanmasıyla birlikte vatandaşlara daha konforlu, güvenli ve kaliteli bir ortamda hizmet sunulması hedefleniyor.

Adıyaman Valisi Osman Varol, yeni hizmet binasının ilçeye önemli katkılar sağlayacağını belirterek, "Bu önemli yatırımın Tut ilçemize hayırlı olmasını diliyorum" ifadelerini kullandı.

