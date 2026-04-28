Tutuklandığını öğrenince camdan atladı

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandığını öğrendikten sonra adliye binasında camdan atlayarak ağır yaralandı.

EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana geldi. S.K.'nın adresinde yapılan aramada yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde ile 45 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDIĞINI ÖĞRENİNCE PANİKLEDİ

İddiaya göre, gece saatlerinde avukatına intihar edebileceğini söylediği öne sürülen S.K., sabah saatlerinde sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından tutuklandığını öğrenince panik halde koşarak adliye binasının camından kendini aşağı bıraktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda ağır yaralanan S.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA | Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır