Tutuklandığını öğrenince camdan atladı

Zonguldak'ta uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan S.K., tutuklandığını öğrendikten sonra adliye binasında camdan atladı, ağır yaralandı.

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde uyuşturucu ticareti suçlamasıyla gözaltına alınan S.K., çıkarıldığı mahkemede tutuklandığını öğrendikten sonra adliye binasında camdan atlayarak ağır yaralandı.

EVİNDE UYUŞTURUCU BULUNDU

Zonguldak'ın Ereğli ilçesinde meydana geldi. S.K.'nın adresinde yapılan aramada yaklaşık 100 gram uyuşturucu madde ile 45 adet extacy hap ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheli, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

TUTUKLANDIĞINI ÖĞRENİNCE PANİKLEDİ

İddiaya göre, gece saatlerinde avukatına intihar edebileceğini söylediği öne sürülen S.K., sabah saatlerinde sulh ceza hakimliğindeki işlemlerinin ardından tutuklandığını öğrenince panik halde koşarak adliye binasının camından kendini aşağı bıraktı.

HASTANEYE KALDIRILDI

Saat 11.30 sıralarında meydana gelen olayda ağır yaralanan S.K., olay yerine çağrılan sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

HAYATİ TEHLİKESİ VAR

Şüphelinin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

İNCELEME BAŞLATILDI

Olayla ilgili inceleme başlatıldı.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Kırşehir’de karbon monoksit zehirlenmesi: 1 ölüKırşehir’de karbon monoksit zehirlenmesi: 1 ölü
Iğdır’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli tutuklandıIğdır’da göçmen kaçakçılığı operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Zonguldak
Zonguldak
En Çok Okunan Haberler
Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

Gülistan Doku soruşturmasında babadan oğluna mesaj: 'Her şeyden haberin var şerefsiz'

CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

CHP'li vekile yanıtı tepki çeken Ayaş Kaymakamı hakkında karar

Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu! Geri dönüyor

Fenerbahçe'de yeni hoca adayları belli oldu! Geri dönüyor

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Derbide küfürlü tezahürat gerilimi! Şevket Çoruh'a sert çıktı

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Akaryakıt istasyonlarında artık bu yasak!

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

Altın ve gümüş için net çıkış: İslam Memiş 'Çarşamba'yı işaret etti

