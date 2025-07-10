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Tutuklu öğretmenden skandal sözler! 'Ailelerinize söylerseniz sonunuz Narin gibi olur'

Kocaeli'nin Kartepe ilçesindeki özel okulda 6 kız öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edilen tutuklu 45 yaşındaki öğretmen M.A., hakim karşına çıktı. Duruşmada M.A. kendine yöneltilen suçlamaları reddederken, mağdur çocuklardan bazıları, bu durumu ailelerine söylemeleri durumunda M.A.’nın kendilerini 'Sonunuz Narin gibi olur' diyerek tehdit ettiğini söyledi.

Tutuklu öğretmenden skandal sözler! 'Ailelerinize söylerseniz sonunuz Narin gibi olur'

Kartepe ilçesindeki özel okulda sınıf öğretmeni olan M.A., iddialara göre, 2023-2024 yıllarında 6 kız öğrenciye farklı zamanlarda cinsel istismarda bulundu. Şikayet üzerine 7 Ocak’ta gözaltına alınan M.A., 8 Ocak’ta sevk edildiği mahkemede tutuklandı. Hazırlanan iddianamede M.A.’nın 12 yaşından küçük çocuklara nitelikli cinsel istismarda bulunduğu ve tehdit ettiği belirtildi. Savcı, M.A. hakkında 4 çocuğa karşı 'Zincirleme şekilde çocuğun cinsel istismarı' suçundan, şüphelinin eğitimci olması nedeniyle ve kamu görevinin sağladığı nüfuzu kötüye kullanılmak suretiyle yarı oranında artırım uygulanarak 15 yıldan 39 yıl 4 ay 15 güne kadar, 2 çocuğa yönelik 'Çocuğun cinsel istismarı' suçu kapsamında yine aynı maddeden artırımla 12 yıldan 22 yıl 6 aya kadar, 1 çocuğa yönelik 'Tehdit' suçundan 6 aydan 2 yıla kadar olmak üzere toplam 84 yıl 6 aydan 204 yıl 5 aya kadar hapisle cezalandırılmasını talep etti. İddianame, Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

"SONUNUZ NARİN GİBİ OLUR"

Davanın ilk duruşması bugün Kocaeli 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Duruşmaya tutkulu sanık M.A., mağdur çocukların aileleri, taraf avukatı hazır bulundu. Çocuklar ise duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katıldı.

Olayla ilgili dinlenen mağdur çocukların anne ve babaları, M.A.’dan şikayetçi olduklarını söyledi. İstismara uğradıklarını söyleyen çocuklardan bazıları da M.A.’nın, ailelerine söylemeleri durumunda ‘Sonunuz Narin gibi olur’ diyerek kendilerini tehdit ettiğini belirtti.

Tutuklu öğretmenden skandal sözler! Ailelerinize söylerseniz sonunuz Narin gibi olur 1

ÖĞRETMEN ŞAHİT OLARAK DİNLENDİ

Tanık olarak dinlenen okuldaki öğretmen İ.M., “Bana karşı da temaslı davranıp espriler yapınca kendimi geri çektim. Cinsel içerikli şakaları çoktu” dedi. İ.M., M.A.’nın yüzme dersleri sırasında kız öğrencileri duş alırken izlediğini belirterek, “Şahit olduklarımı ve yaşananları okul idaresine bildirdim buna rağmen herhangi bir önlem alınmadı” dedi.

22 yıllık evli ve 1 çocuk babası M.A., duruşmadaki savunmasında, öğrencilerle herhangi bir temasının olmadığını belirterek, suçlamaları reddetti.

Mahkeme heyeti, sanığın tutukluluk halinin devamına karar vererek, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı 12 Kasım’a erteledi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Kocaeli tutuklu
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