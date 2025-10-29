HABER

Tütün operasyonunda 461 bin makaron ele geçirildi

Samsun’da polis tarafından düzenlenen tütün operasyonunda 461 bin makaron ele geçirildi.Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün mamullerinin satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.Terme ilçesinde A.U.

Samsun İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Terme İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince kaçak tütün mamullerinin satışının önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında operasyon düzenlendi.

Terme ilçesinde A.U. (50)’ye ait iş yeri ve depoda yapılan eş zamanlı aramalarda 447 bin 600 adet boş makaron, 23 bin 800 adet doldurulmuş makaron ve 13 kilogram kaçak tütün ele geçirildi. Şüpheli hakkında Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu’na muhalefet suçundan adli işlem başlatıldı.

