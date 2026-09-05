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Tütün yüklü römork devrildi: 8 yaralı

Adıyaman’da seyir halindeki traktörün tütün yüklü römorkunun devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkeze bağlı Külafhöyük köyünde tütün yüklü traktörün seyir halindeyken römorku henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi.

Tütün yüklü römork devrildi: 8 yaralı

Adıyaman’da seyir halindeki traktörün tütün yüklü römorkunun devrilmesi sonucu 8 kişi yaralandı.

Edinilen bilgilere göre, Adıyaman Merkeze bağlı Külafhöyük köyünde tütün yüklü traktörün seyir halindeyken römorku henüz belirlenemeyen bir nedenle devrildi. Römorkta bulunan tütün işçileri Mahir F., İbrahim B., Aide B., Dalie F., Abdullah G., Sami B., Ali B. ve Beyan B. yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralılar, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

Kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Tütün yüklü römork devrildi: 8 yaralı 1

Tütün yüklü römork devrildi: 8 yaralı 2

Tütün yüklü römork devrildi: 8 yaralı 3

Tütün yüklü römork devrildi: 8 yaralı 4
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Adıyaman
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