Tutuşturdukları sopalarla parkta çocukları korkuttular!

Mardin'deki olay, 9 Eylül'de akşam saatlerinde Artuklu ilçesi Yenişehir Mahallesi’ndeki bir parkta meydana geldi. Bir grup çocuk, yanıcı maddeyle tutuşturdukları sopalarla parkta oyun oynayan çocukların üzerine doğru koşarak onları korkutmaya çalıştı.

Sopalar söndüğünde yeniden tutuşturan çocuklar, aynı hareketi birkaç kez tekrarladı. Parktaki bazı çocuklar ise çığlık atarak kaçtı. Olay, cep telefonuyla görüntülendi.

Olayın ardından İl Emniyet Müdürlü Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından başlatılan çalışmada, kimlikleri tespit edilen 14-15 yaşlarındaki 3 çocuk, tespit edilerek gözaltına alındı. Şüpheliler hakkında işlem başlatıldı.



Kaynak: DHA | Bu içerik Nilgün Arabacı tarafından yayına alınmıştır