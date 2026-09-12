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Hakkari’de 3 bin 500 rakımda su hattı için zorlu çalışma

Hakkari Belediyesi ekipleri, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’ndaki ana isale hattı arızasını tespit ederek onarım çalışmalarına başladı.Hakkari Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde su sıkıntısı yaşanmaması amacıyla Berçelan Yaylası’ndaki ana isale hattında meydana gelen arızaya müdahale ediyor.

Hakkari’de 3 bin 500 rakımda su hattı için zorlu çalışma

Hakkari Belediyesi ekipleri, 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’ndaki ana isale hattı arızasını tespit ederek onarım çalışmalarına başladı.
Hakkari Belediyesi Su İşleri Müdürlüğü ekipleri, kent merkezinde su sıkıntısı yaşanmaması amacıyla Berçelan Yaylası’ndaki ana isale hattında meydana gelen arızaya müdahale ediyor. Hafta sonu olmasına rağmen sabah saatlerinde yaklaşık 3 bin 500 rakımlı Berçelan Yaylası’na hareket eden ekipler, bölgenin zorlu arazi ve hava şartlarına rağmen arızanın bulunduğu noktayı tespit etmek için çalışma yürüttü. Uzun süren çalışmaların ardından su hattındaki arıza tespit edilirken, ekipler tarafından onarım çalışmalarına başlandı.
Belediye ekiplerinin, kentte su sıkıntısı yaşanmaması için bölgedeki çalışmalarını aralıksız sürdürdüğü belirtildi.

Hakkari’de 3 bin 500 rakımda su hattı için zorlu çalışma 1
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Cansu Çamcı tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Hakkari
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