Tüyler ürperten ifadeler: Sosyal medyadan "saldırı yapacağız" paylaşımına gözaltı

Türkiye Kahramanmaraş'ta bir öğrenci tarafından okula düzenlenen silahlı saldırının şokunu yaşıyor. 9 kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili soruşturma sürerken, Adana'da sosyal medya üzerinden "karakola ve okula saldırı yapacağız" paylaşımlarında bulunan şahıs gözaltına alındı.

Adana'da sosyal medya hesabından 'saldırı yapacağız' paylaşımı yapan şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, M.M.A. isimli şahıs sosyal medya hesaplarında, "Hem okula hem de karakola saldırı yapacağız" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

"HEM OKULA HEM DE KARAKOLA SALDIRI YAPACAĞIZ"

Paylaşımların ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüphelinin adresi belirlendi. TEM ekipleri adrese yaptığı operasyonla M.M.A.'yı gözaltına aldı. M.M.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

15 Nisan 2026

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

sosyal medya, Kahramanmaraş, silahlı saldırı
