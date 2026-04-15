Tüyler ürperten ifadeler: Sosyal medyadan "saldırı yapacağız" paylaşımına gözaltı

Adana'da sosyal medya hesabından 'saldırı yapacağız' paylaşımı yapan şahsın gözaltına alındığı bildirildi. Edinilen bilgiye göre, M.M.A. isimli şahıs sosyal medya hesaplarında, "Hem okula hem de karakola saldırı yapacağız" şeklinde paylaşımlarda bulundu.

"HEM OKULA HEM DE KARAKOLA SALDIRI YAPACAĞIZ"

Paylaşımların ardından Adana Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri harekete geçti. Şüphelinin adresi belirlendi. TEM ekipleri adrese yaptığı operasyonla M.M.A.'yı gözaltına aldı. M.M.A. sorgulanmak üzere emniyete götürüldü.

Kaynak: İHA