Vücut kılları, derinin orta tabakası olan "dermis" adı verilen bölgede üretilmektedir. Kıllar ve tüyler memeli canlılarda bir tür ayırt edici olarak çok yaygındır. Bazı başka canlılarda çeşitli kılsı uzantılar da yer alabilmektedir. Canlılar için bir tür avantaj ve koruma kalkanı gibi de kabul edilen tüylerin birçok farklı işlevi ve faydası bulunmaktadır. Çeşitli uyarılara karşı verdikleri tepkiler de bu duruma örnek olarak gösterilebilir.

İnsan vücudunda farklı bölgelerde yer alan tüylerin çeşitlilik gösteren işlevlerinden ve yararlarından bazıları şu şekildedir:

Kılların en yoğun olarak bulunduğu bölge baş bölgesidir. Ortalama bir saç kılı gün içinde 0.3 milimetre kadar uzayabilir. Baş üzerindeki kılların genel görevi, başı kış aylarında soğuk havanın olumsuz etkilerinden korumak, sıcak havalarda ise direkt olarak güneş almasını engellemektir.

Gözleri çevreleyen kirpikler gözleri yabancı cisimlere ve tozlara karşı korumaktadır. Bunun dışında kirpikler göze doğru gelen cisimlere karşı refleks olarak gözleri kapatmayı da sağlamaktadır. Kaşlar ise ter ve yağmur gibi çeşitli sıvıların direkt olarak göze ulaşmasını engeller. Çeşitli jestler ve mimikler kaşlar sayesinde oluşabilmekte ve kişinin kendini ifade etmesine destek olmaktadır.

Her ne kadar istenmeyen tüy kategorisinde değerlendirilenseler de genital bölgedeki ve koltuk altı bölgesinde yer alan tüylerin de çeşitli görevleri ve faydaları bulunur. Koltuk altında yer alan kılların başat görevi ısıyı tutmaktır. Genital bölgedeki kıllar ise özellikle kadınlarda vajinal bölgeyi çeşitli mikroplardan ve tozlardan korur.

Kol ve bacaklardaki tüyler ise diğer bütün kıllar gibi vücut ısısını dengeleme görevi görmektedir. Ayrıca kıllar yaz aylarında zararlı güneş ışınlarının direkt olarak cilde ulaşmasını engeller.

Tüylerimiz neden ürperir? Sebebi nedir?

İnsan vücudu soğuk hissine karşılık olarak kendini koruyabilmek adına çeşitli tepkiler verebilir. Üşündüğü zaman adrenalin hormonu salgılanır ve kıl köklerinin etrafında yer alan kaslar kasılır. Bu da tüylerin dik bir pozisyon almasına neden olur.

Tüm memeli canlılarda gerçekleşen bu durum derileri kalın bir kıl ve tüy tabakası ile kaplı olan hayvanların vücut ısılarını kaybetmelerini ve dolayısıyla ile soğuk havadan etkilenmelerini engeller. İnsan derisinde yer alan tüyler hayvanların tüylerine göre daha seyrek oldukları için bu etki hayvanlardaki kadar yoğun olmaz. Soğuk havadan kaynaklı olan üşüme durumu gerçekleşince insan vücudunda kabaran tüyler yalıtkan bir tabaka oluşturarak ısı kaybını engeller. Vücut bu sayede soğuk havanın olumsuz etkilerine karşı kendini korumaya çalışır.

Tüylerin ürperme nedeni sadece üşüme durumu değildir. İnsanlar korktuklarında, endişe hissettiklerinde ya da bir nedenden ötürü heyecanlandıklarında da tüyleri ürperir. Üşüme, heyecanlanma, endişe gibi farklı nedenlerden ötürü insan vücudunda yer alan kıl köklerinin etraflarında bulunan kaslar kasılınca tüyler dikleşir. Bu da halk arasında tüylerin ürpermesi ve dikilmesi olarak adlandırılır. Tüylerin diken diken olması ve benzeri deyimler ve atasözlerinin kaynağı da bu bilimsel durumdur. Kaslar kasıldıkça vücutta yer alan tüylerin pozisyonu dik hale gelir.