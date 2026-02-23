HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem

Tuzla'da aracı sıkıştırıp şoförü darp eden sürücü adliyeye sevk edildi

İstanbul'un Tuzla ilçesinde seyir halindeki bir aracı sıkıştırarak durdurup şoförünü darp eden çekici sürücüsü yakalanarak adliyeye sevk edildi.

Tuzla'da aracı sıkıştırıp şoförü darp eden sürücü adliyeye sevk edildi

Olay, 22 Şubat saat 16.45 sıralarında Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi D-100 kara yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte seyir halinde bulunan bir çekici sürücüsü ile seyir halindeki otomobil arasında yol verme tartışması yaşandı. Çekici sürücüsünün otomobili sıkıştırdığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.
Bazı sosyal medya platformlarında da paylaşılan içerikteki çekici sürücüsünün Y.K. (36) isimli şahıs olduğu belirlenirken, şüpheli şahıs kısa süre içerisinde yakalandı. Çekici sürücüsünün seyir halindeyken sıkıştırdığı araca çarparak durdurduğu; araç sürücünü darp ederek yaralanmasına sebebiyet verdiği öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Belediye başkanından "Dudaklarını yerim" mesajı: Mutlu Işıksu ile özel kalem müdürü arasındaki gizli mesajlaşmalar mahkemelik olduBelediye başkanından "Dudaklarını yerim" mesajı: Mutlu Işıksu ile özel kalem müdürü arasındaki gizli mesajlaşmalar mahkemelik oldu
Güney Kore’de 3 gündür devam eden orman yangınında 190 hektarlık alan küle döndüGüney Kore’de 3 gündür devam eden orman yangınında 190 hektarlık alan küle döndü

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
İstanbul
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Meksika karıştı! Ordu ve çete arasında çatışma: "Sokağa çıkanı öldürürüz"

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

Bakan Gürlek'ten açıklama! Yalova'da 14 aylık bebeğin de yaralandığı olayla ilgili 1 kişi tutuklandı

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

(Özet) Beşiktaş - Göztepe Maçı Özeti ve Tüm Önemli Anları

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Filozof Atakan'ın son hali görenleri şaşırttı! Saçlarını uzattı

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Çeyrek altın kaç TL oldu? İşte gram, Cumhuriyet altını fiyatı...

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

Bayram ikramiyesi için 17 bin TL teklifi! Meclis'e sundu

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.