Tuzla'da aracı sıkıştırıp şoförü darp eden sürücü adliyeye sevk edildi

Olay, 22 Şubat saat 16.45 sıralarında Tuzla ilçesi Şifa Mahallesi D-100 kara yolu istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, trafikte seyir halinde bulunan bir çekici sürücüsü ile seyir halindeki otomobil arasında yol verme tartışması yaşandı. Çekici sürücüsünün otomobili sıkıştırdığının belirlenmesi üzerine İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından inceleme başlatıldı.

Bazı sosyal medya platformlarında da paylaşılan içerikteki çekici sürücüsünün Y.K. (36) isimli şahıs olduğu belirlenirken, şüpheli şahıs kısa süre içerisinde yakalandı. Çekici sürücüsünün seyir halindeyken sıkıştırdığı araca çarparak durdurduğu; araç sürücünü darp ederek yaralanmasına sebebiyet verdiği öğrenildi. Konu ile ilgili yakalanan şüpheli şahıs, işlemlerinin tamamlanmasının ardından adli makamlara sevk edildi.

