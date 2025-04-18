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Tuzla'da cipte çıkan yangın 5 araca sıçradı! Kundaklama şüphesi

Tuzla'da, park halindeki cipte çıkarak 4 araç ile 1 karavana sıçrayan yangın söndürüldü. Olay yeri ve çevresinde çalışma yapan polis, kundaklama şüphesiyle ilgili inceleme başlattı.

Tuzla'da cipte çıkan yangın 5 araca sıçradı! Kundaklama şüphesi

Aydınlı Mahallesi Kristal Sokak'ta, bir iş yerinin önündeki açık otoparkta bulunan cipte henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler, cipin çevresinde park halindeki 4 araç ile karavana sıçradı.

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İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Yangın itfaiye görevlilerinin müdahalesiyle söndürülürken, araçlarda büyük çapta hasar oluştu.

Olay yeri ve çevresinde çalışma yapan polis, kundaklama şüphesiyle ilgili inceleme başlattı. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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