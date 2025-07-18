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Tuzla'da özel hastane skandalı: İkinci ölüm haberi geldi! "Çok rahat ve pişkinler"

Tuzla’da özel hastane skandalı... Aynı hastanede ikinci ölüm haberi geldi. Burun estetiği ameliyatı olan 45 yaşındaki Ramazan Ak ,operasyon sonrası fenalaşınca yoğun bakıma alındı. Ak, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Aynı hastanede daha önce de yağ aldırma operasyonu geçiren Brezilyalı model ve şarkıcı Ana Barbara Buhr Buldrini'nin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Tuzla'da özel hastane skandalı: İkinci ölüm haberi geldi! "Çok rahat ve pişkinler"

Burun estetiği olmak isteyen 45 yaşındaki adam canından oldu. Tuzla'da evli ve 3 çocuk babası olan tornacı Ramazan Ak, iddiaya göre burun ameliyatı için daha öncede randevu aldığı İçmeler'deki özel bir hastaneye gitti. 12.00'da girdiği ameliyattan yaklaşık 6 saat sonra çıkarak servise alındı. Ak yaklaşık yarım saat sonra fenalaşınca yoğun bakıma alındı. Sağlık ekiplerinin tüm müdahalesine rağmen Ak, 20.00 sıralarında hayatını kaybetti.

'KARDEŞİM EKİPMAN YETERSİZLİĞİ YÜZÜNDEN ÖLDÜ'

Ramazan Ak’ın ağabeyi Ekrem Ak, "Yaklaşık 12.00 civarlarında ameliyata girdi. Ameliyata 17.10 civarında da çıktı. Normal odaya alındı. Normal odaya alındığında durumu normaldi, stabildi. Anesteziden ayılmaya çalışıyordu. Doktoru geldi bir 10 dakika sonra. Baktık öyle. Hemşireye anlattı serum ilaç artık ne vereceğini. Onları anlattı, çıktılar.

Tuzla da özel hastane skandalı: İkinci ölüm haberi geldi! "Çok rahat ve pişkinler" 1

Sonra bir yarım saat içeriye kimse uğramadı. Hastanın durumunu kontrol eden olmadı. Yarım saat sonra da bizim hastamız normal anesteziden uyanmaya çalışırken bir kasılma, fenalaşma gerçekleşti. Fenalaşmayı biz canlı olarak yaşadık. Kızı da vardı yanında. Çağrı butonuna bastık. Hemşire bankosuna koştu. Yeğenim onu çağırdı. Onlar da acilen geldiler.

Tuzla da özel hastane skandalı: İkinci ölüm haberi geldi! "Çok rahat ve pişkinler" 2

Orada da bizi çıkartarak müdahale ettiler. Ama ekip ve ekipman yetersizliği vardı. Kardiyoloji uzmanları da yoktu orada. Uzaktan online destek vermiş. Bu şekilde bir operasyon başlatmışlar. Operasyonu başlatan doktorun da başka bir iş yeri olup orada da ameliyathanede ameliyat yapıyormuş. Nasıl yapıyorlarsa bilmiyorum. Yani gördüğüm bir hasta bakıcısı ya da temizlikçisi orada ilaç taşımaya çalışıyor, bir şeyler yapmaya çalışıyor. " dedi.

'KARDEŞİMİ ALDILAR BİZDEN'

Tuzla da özel hastane skandalı: İkinci ölüm haberi geldi! "Çok rahat ve pişkinler" 3

Ak "Sonra yoğun bakıma aldılar. 1-1,5 saat sonra sonra bir açıklama yaptılar bize. İşte kalbinin durduğu. Entübe edip kalbinini çalıştırdığı ama tansiyon normale dönmediği için kalp ritimlerinde düzene gelmediğini söylediler. Durumun kritik olduğunu söylediler. Ben de dedim ki burada kardiyoloji servisiniz var mı? Uzaktan destek alıyoruz dediler. Bizlik bir durum yok denildiğini söylediler. Dün akşam saat 20.50’de vefatını söylediler. Kalbinin durduğunu, kalp krizi geçirdiğini söylediler. Ben de şüpheli ölüm diye düşünerek savcılığa suç duyurusunda bulundum.

"ÇOK RAHAT VE PİŞKİNLER"

Tuzla da özel hastane skandalı: İkinci ölüm haberi geldi! "Çok rahat ve pişkinler" 4

Şu an Adli Tıp Kurumu'nda kardeşimin cenazesine otopsi yapıldı, işlemler tamamlandı. Birazdan alacağım. Hastaneden ve doktorlardan yani suçlularsa bir ihmalleri varsa şikayetçi olduğumu belirttim. Daha önce de zaten bu hastanenin bir Brezilyalı manken mi artık oyuncu mudur? Yağ aldırma operasyonundan vefatının gerçekleştiğini biliyoruz. İnternette yayınlanmış. Ama hastane personeli olarak, çalışanları olarak, çok rahat ve pişkinler.

Tuzla da özel hastane skandalı: İkinci ölüm haberi geldi! "Çok rahat ve pişkinler" 5

Biz hastaneye suç duyurusunda bulunduğumuzda, devamında oldukça rahat hareketler, gülmeler falan. Ben oradan biraz uzaklaştım. Çünkü kendimi tuttum. Kimseye bir şey dokunmayayım, söylemeyeyim, zarar vermeyeyim diye. Durum bundan ibaret. Hastane kardeşimi aldı bizden. Ama inşallah gelecekte hiçbir hastamızın ya da hasta yakınımız bu acıları yaşamasın" dedi.

BREZİLYALI MODEL ÖLMÜŞTÜ

Tuzla da özel hastane skandalı: İkinci ölüm haberi geldi! "Çok rahat ve pişkinler" 6

Aynı hastanede daha önce de yağ aldırma operasyonu geçiren Brezilyalı model ve şarkıcı Ana Barbara Buhr Buldrini'nin hayatını kaybettiği öğrenildi. Hastane yönetimi açıklama yapmadı.

(DHA)

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Anahtar Kelimeler:
özel hastane
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