Tuzla'da pazarcılar arasında döner bıçaklı kavga: 1 yaralı

Olay akşam saatlerinde Aydıntepe Mahallesi’nde kurulan semt pazarında meydana geldi. İddiaya göre, henüz bilinmeyen bir sebeple pazarcılar arasında kavga çıktı. Taraflar birbirlerine sopa, tekme ve yumruklarla saldırırken, birbirlerinin tezgahını yıkarak ürünlerini yere dökmeye çalıştı.

ÇOK SAYIDA GÖZALTI YAPILDI

Kavgaya karışan bir kişinin elinde ise döner bıçağı olduğu görüldü. İhbar üzerine pazar yerine polis ve acil sağlık ekipleri geldi. Kavgayı ayırmaya çalışan bir polis memuru başından darbe alırken, 1 kişi de bıçakla yaralandı. Yaralanan kişi, sağlık ekibinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Kavga, polis ekiplerinin tarafları ayırarak bölgeden uzaklaştırması ile sona erdi. Çok sayıda gözaltı yapıldığı öğrenildi. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

