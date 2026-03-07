HABER

Tuzla'da TIR alev alev yandı

Tuzla'da park halindeki taşyünü yüklü TIR alev alev yandı. Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yangın, saat 20.30 sıralarında Şifa Mahallesi D-100 yan yol üzerinde park halindeki TIR'da çıktı. Yol kenarında park halinde bulunan ve taşyünü yüklü olduğu öğrenilen TIR'ın motor kısmından henüz belirlenemeyen nedenle alevler yükselmeye başladı. Kısa sürede büyüyen alevleri fark eden çevredekiler, durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri yangına müdahale etti.

SÖNDÜRÜLDÜ

Ekiplerin çalışması sonucu yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangın sırasında TIR hasar meydana geldi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangının çıkış nedeninin belirlenmesi için inceleme başlatıldı.
Kaynak: DHA

İstanbul
