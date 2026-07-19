Tuzla'da uyuşturucu operasyonu! 1 kişi tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 7 Temmuz'da Mimar Sinan Mahallesi'nde uyuşturucu ticareti yapıldığı iddia edilen evi dron desteğiyle izledi.

Ekipler, evden içeri girmeye çalışan şüpheliler S.A. (20) ile E.Y'yi (29) durdurdu.

Üst aramasında 6 bin 815 lira ele geçirilen şüpheliler gözaltına alındı.

Adresteki arama sırasında eve gelen M.Ç. (20) de yakalandı.

Şüpheli, sorgusunda uyuşturucu temin etmek için eve geldiğini belirtti.

Evdeki aramalarda, bir miktar uyuşturucu madde, 14 bin 900 uyuşturucu hap ile 3 hassas terazi ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.A. tutuklanırken, E.Y. ve M.Ç. serbest bırakıldı.

Kaynak: AA | Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır