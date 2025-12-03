tv100'den flaş transfer! Anlaşmaya varıldı, 'Mesut Yar ile Gün Uyanıyor' başlıyor

Gazeteci ve anchorman Mesut Yar, tv100 ile anlaşmaya vardı. Deneyimli isim tv100'de sabah haberlerini sunacak.

“MESUT YAR İLE GÜN UYANIYOR” BAŞLIYOR

Hafta içi her sabah 06.00- 10.00 saatleri arasında yayınlanacak olan “Mesut Yar ile Gün Uyanıyor” programı 8 Aralık pazartesi başlıyor.

Ülke ve dünya gündeminden önemli başlıkların yer alacağı programda siyasetin insanın ve sokağın nabzını tutmak amaçlanırken; geniş bir yelpazede haber seçenekleri sunacak olan Mesut Yar'ın canlı bağlantılar, özel haberler ve konuklarıyla ekranlarda yer alacağı açıklandı.

Ünlü sunucunun uzun yıllara dayanan televizyonculuk ve sabah haber programları tecrübesini tv100 ekranına taşıması bekleniyor.

YOLLARINI AYIRMIŞ, VEDA MESAJI PAYLAŞMIŞTI

Mesut Yar, TSMF yönetimine geçen Habertürk’ten ayrıldığını Instagram hesabından duyurmuştu.

Habertürk’teki son programı öncesi paylaşımda bulunan Yar, şunları yazmıştı:

"“Günaydın çok sevgili sülalem. Bugün son kez buluşuyoruz mevcut adresimizde. Ne konuştuğunu iyi bilen tüm müstesna izleyen ve dinleyen ile uyanılan sabahlar çok aziz hatıralar olarak kalacak bende… Şükür, sabahlar bitmedi. Güneş aydınlık ve pusulamız insanlık. Emeğine ve yüreğine sağlık. Son bir kez şevk ile…”

MESUT YAR KİMDİR?

Mesut Yar 18 Nisan 1966’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi bölümünü bitirdi, aynı üniversitede müzecilik ihtisası yaptı.

Yar 1985’te gazeteciliğe stajyer muhabir olarak başladı. Hürriyet, Sabah ve Posta gazetelerinde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı. 1994’te kurucuları arasında olduğu Kanal E’de ülkenin ilk ihtisas talk show programını hazırladı.

Mesut Yar televizyon kariyerine “By Night” programıyla devam etti. Show TV, Number One TV, HBB TV, Kanal 6, Star TV, Cine 5 ve atv’de yapımcılık ve sunuculuk yaptı. Kanal 1, ATV Avrupa ve Türkçe TV’de genel müdürlük görevinde bulundu.