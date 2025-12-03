HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

tv100'den flaş transfer! Anlaşmaya varıldı, 'Mesut Yar ile Gün Uyanıyor' başlıyor

Deneyimli gazeteci ve anchorman Mesut Yar, tv100 ile anlaştı. Hafta içi her sabah 06.00-10.00 saatleri arasında yayınlanacak olan “Mesut Yar ile Gün Uyanıyor” programı, 8 Aralık Pazartesi günü başlayacak.

tv100'den flaş transfer! Anlaşmaya varıldı, 'Mesut Yar ile Gün Uyanıyor' başlıyor
Devrim Karadağ

Gazeteci ve anchorman Mesut Yar, tv100 ile anlaşmaya vardı. Deneyimli isim tv100'de sabah haberlerini sunacak.

“MESUT YAR İLE GÜN UYANIYOR” BAŞLIYOR

Hafta içi her sabah 06.00- 10.00 saatleri arasında yayınlanacak olan “Mesut Yar ile Gün Uyanıyor” programı 8 Aralık pazartesi başlıyor.

tv100 den flaş transfer! Anlaşmaya varıldı, Mesut Yar ile Gün Uyanıyor başlıyor 1

Ülke ve dünya gündeminden önemli başlıkların yer alacağı programda siyasetin insanın ve sokağın nabzını tutmak amaçlanırken; geniş bir yelpazede haber seçenekleri sunacak olan Mesut Yar'ın canlı bağlantılar, özel haberler ve konuklarıyla ekranlarda yer alacağı açıklandı.

Ünlü sunucunun uzun yıllara dayanan televizyonculuk ve sabah haber programları tecrübesini tv100 ekranına taşıması bekleniyor.

tv100 den flaş transfer! Anlaşmaya varıldı, Mesut Yar ile Gün Uyanıyor başlıyor 2

YOLLARINI AYIRMIŞ, VEDA MESAJI PAYLAŞMIŞTI

Mesut Yar, TSMF yönetimine geçen Habertürk’ten ayrıldığını Instagram hesabından duyurmuştu.

Habertürk’teki son programı öncesi paylaşımda bulunan Yar, şunları yazmıştı:

"“Günaydın çok sevgili sülalem. Bugün son kez buluşuyoruz mevcut adresimizde. Ne konuştuğunu iyi bilen tüm müstesna izleyen ve dinleyen ile uyanılan sabahlar çok aziz hatıralar olarak kalacak bende… Şükür, sabahlar bitmedi. Güneş aydınlık ve pusulamız insanlık. Emeğine ve yüreğine sağlık. Son bir kez şevk ile…”

tv100 den flaş transfer! Anlaşmaya varıldı, Mesut Yar ile Gün Uyanıyor başlıyor 3

MESUT YAR KİMDİR?

Mesut Yar 18 Nisan 1966’da İstanbul’da doğdu. İstanbul Üniversitesi Protohistorya ve Önasya Arkeolojisi bölümünü bitirdi, aynı üniversitede müzecilik ihtisası yaptı.
Yar 1985’te gazeteciliğe stajyer muhabir olarak başladı. Hürriyet, Sabah ve Posta gazetelerinde muhabirlik, editörlük ve köşe yazarlığı yaptı. 1994’te kurucuları arasında olduğu Kanal E’de ülkenin ilk ihtisas talk show programını hazırladı.
Mesut Yar televizyon kariyerine “By Night” programıyla devam etti. Show TV, Number One TV, HBB TV, Kanal 6, Star TV, Cine 5 ve atv’de yapımcılık ve sunuculuk yaptı. Kanal 1, ATV Avrupa ve Türkçe TV’de genel müdürlük görevinde bulundu.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Mersin'de güpegündüz vahşet! 3 kişiyi katledip direnmeye çalıştıMersin'de güpegündüz vahşet! 3 kişiyi katledip direnmeye çalıştı
Beyaza bürünen Ilgaz Dağı havadan görüntülendiBeyaza bürünen Ilgaz Dağı havadan görüntülendi

Anahtar Kelimeler:
TV100 mesut yar
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Trump böyle duyurdu! "Çok yakında başlıyor"

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

Büyükçekmece Adliyesi'ni sarsan olay! 146 milyon TL'lik altınları alarak yurt dışına kaçtı

PFDK sevkleri açıklandı!

PFDK sevkleri açıklandı!

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Güllü'nün ölümüyle ilgili şaşırtan bir iddia daha! "Evde bunun için yaşıyordu"

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

Aracı olan ödeyecek: 290 bin TL'yi bulan var! Sil baştan değişiyor

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

ŞOK'a Gillette tıraş bıçağı çeşitleri geliyor!

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.