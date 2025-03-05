HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Gündem
  4. Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ve Exxen'e yöneltilen yasa dışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ve Exxen'e yöneltilen yasa dışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı

05.03.2025 17:11
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8 ve Exxen platformunda yayınlanan bazı futbol müsabakalarında yasa dışı bahis reklamlarının yapıldığı iddiasıyla Acun Ilıcalı ile kanal ve platform yöneticisi 7 kişi hakkında 5'er yıl 3'er aya kadar hapis cezası istemiyle düzenlenen iddianamenin detaylarına ulaşıldı. İddianamede maç sırasındaki reklamların geniş kitlelere eriştiği ve 'dijital uyuşturucu' olarak nitelendiği görülürken, toplumun yapısını bozmaya elverişli olduğu değerlendirildi.

Acun Ilıcalı'nın sahibi olduğu TV8 ve Exxen'e yöneltilen yasa dışı bahis iddianamesinin detayları ortaya çıktı

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, söz konusu soruşturmaya resen başlandığı, Radyo Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) ile İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden yasa dışı bahis reklamı yapılan maç yayınlarına yönelik tespit istenildiği kaydedildi.

acunnn

İDDİANAMEDE 2 MAÇ YER ALDI

İddianamede, RTÜK'ten gelen yanıta göre, 19 Kasım 2024'te oynanan Karadağ-Türkiye futbol karşılaşmasının TV8 Yayıncılık Anonim Şirketi unvanlı medya hizmet sağlayıcı kuruluş ile Exxen Dijital Yayıncılık Anonim Şirketi unvanlı isteğe bağlı medya hizmet sağlayıcısı tarafından yayınlandığı sırada, ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının, sanal reklam teknikleriyle stadyum reklam panolarına ve her iki kalenin yanına yerleştirildiği, bununla ilgili idari yaptırım uygulandığı anlatıldı.

Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünden gelen yazıya göre, 6 Ağustos 2024'teki LOSC (Lille)-Fenerbahçe, 14 Ekim 2024'teki İzlanda-Türkiye ve 6 Eylül 2024'teki Galler-Türkiye arasında futbol karşılaşmalarının özetlerinin Exxenspor YouTube kanalında paylaşıldığı bildirilen iddianamede, bu görüntülerde de benzer şekilde ruhsatsız ve yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarının yerleştirildiği ifade edildi.

İddianamede, özeti Exxenspor YouTube kanalında yayınlanan maçların tamamının RTÜK'ten temin edilerek incelenmek üzere İstanbul İl Jandarma Komutanlığı Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne gönderildiği, incelemeler neticesinde söz konusu bahis reklamlarının yayınlandığının tespiti yapıldığı kaydedildi.

İddianamede, şüphelilerin ifadeleri özet olarak yer aldı.

Buna göre, şüpheliler, soruşturmaya konu olan maç yayınlarının, sözleşme yapılan kuruluş yahut spor kulüplerinden temin edildiğini, sözleşmeler kapsamında maç yayınlarının müdahalesiz yayınlamakla mükellef olduklarını belirtti.

Maç yayınlarını sağlayan kuruluş veya kulübün yayın içeriği hakkında yayıncıya bilgi vermediğini ifade eden şüpheliler, soruşturmaya konu olan reklamlardan yayıncının hiçbir geliri olmadığını kaydetti.

Şüpheliler, bununla beraber yasa dışı bahis reklamlarının sansürleneceği şekilde maç yayını yapılmasının teknik açıdan mümkün olmadığını, bu nedenle kendileri dahil olmak üzere birçok yayıncının yasa dışı bahis reklamları yer alan maçları yayınlamak durumunda kaldıklarını savundu.

BAHİS OYUNUNA 'DİJİTAL UYUŞTURUCU' BENZETMESİ

İddianamede, soruşturmaya konu maç yayınlarındaki reklamların geniş kitlelere ulaştığı aktarılarak, "dijital uyuşturucu" niteliğindeki bahis oyunlarının bireyleri maddi ve manevi açıdan olumsuz etkileyerek toplumun yapısını bozmaya elverişli olduğu kaydedildi.

Maç yayınlarında stadyum reklam panolarına fiziken veya sanal olarak yerleştirilen yasa dışı bahis reklamlarının yayını izleyenlerce görülecek şekilde yayınlanmasının da yayıncı açısından suç teşkil ettiği de iddianamede belirtildi.

İddianamede, TV8 TV Yayıncılık AŞ ve Exxen Dijital Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Başkanı Ali Acun Ilıcalı, her iki şirketin Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ebru Atasav Tahrancı, TV8 TV Yayıncılık AŞ'nin Yönetim Kurulu Üyesi Mustafa Tarık, Sorumlu Müdür Bülent Uçak, Genel Yayın Yönetmeni Aslı Yaşaroğlu, Exxen Dijital Yayıncılık AŞ Genel Müdürü Ümmü Burhan, Sorumlu Müdür Burcu Batu Fakir ile her iki şirketin Yayın Direktörü Attila Ceciloğlu'nun zincirleme şekilde "kişileri, reklam vermek ve sair surette spor müsabakalarına dayalı sabit ihtimalli veya müşterek bahis ya da şans oyunlarını oynamaya teşvik etmek" suçundan 1'er yıl 3'er aydan 5'er yıl 3'er aya kadar hapisle cezalandırılmaları istendi.

Başsavcılık tarafından onaylanan iddianame, İstanbul Asliye Ceza Mahkemesine gönderildi.

Kaynak: AA

Jandarmanın tefeci operasyonunda ele geçirilen para ve gayrimenkuller dudak uçuklattı! Çok sayıda kişi gözaltına alındıJandarmanın tefeci operasyonunda ele geçirilen para ve gayrimenkuller dudak uçuklattı! Çok sayıda kişi gözaltına alındı
Jandarmadan tefeci operasyonu! Ele geçirilen para ve gayrimenkuller dudak uçuklattıJandarmadan tefeci operasyonu! Ele geçirilen para ve gayrimenkuller dudak uçuklattı
Anahtar Kelimeler:
TV8 Exxen bahis iddianame
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Ne dolar ne altın... Bu kez o rekor kırdı! İlk kez oldu

Aralarında ünlü borsacı da var! Şifreleri ortaya çıktı: 'Bas gaza aşkım'

Aralarında ünlü borsacı da var! Şifreleri ortaya çıktı: 'Bas gaza aşkım'

Mobbinge uğradığı iddia edildi! Kayıp mimarın patronu konuştu

Mobbinge uğradığı iddia edildi! Kayıp mimarın patronu konuştu

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Türkiye'ye Suriye'den toz yağacak! Uzman isim canlı yayında uyardı

Narin Güran'ın son isteği ortaya çıktı! "En son gün..."

Narin Güran'ın son isteği ortaya çıktı! "En son gün..."

Yer: Pendik... 79 yaşındaki adamı öldürüp parçalara ayırdılar: Dikkat çeken 'yeşil reçete' detayı!

Yer: Pendik... 79 yaşındaki adamı öldürüp parçalara ayırdılar: Dikkat çeken 'yeşil reçete' detayı!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

PARTNER
Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Nakit ihtiyacı olanlar buraya! Faizsiz ve taksitli 55.000 TL

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Tezahüratlar susmadı! Bahçede güreştiler

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

Geri ödemesiz 20.000 TL avans! Bankaya gitmeden kolay başvuru...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.