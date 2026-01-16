Twitter neden açılmıyor, X çöktü mü? 16 Ocak X (Twitter) erişim sorunu yaşanıyor

Sosyal medya platformu X, eski adıyla Twitter, erişim sorunuyla gündeme geldi. Kullanıcılar, "Twitter'a neden giriş yapılamıyor?" sorusunun yanıtını arıyor.
16 Ocak 2026 günü X platformuna erişimde sorun yaşayan kullanıcı sayısında belirgin bir artış gözlendi.
Gün içinde akışın yenilenmemesi, paylaşımların yüklenmemesi ve hesaba giriş problemleri nedeniyle platformun genelinde bir teknik aksaklık yaşandığı düşünülüyor. Ancak X tarafından erişim sorununa ilişkin resmi bir çökme açıklaması henüz yapılmadı.
Okuyucu Yorumları 0 yorum