Twitter neden açılmıyor, X çöktü mü? 16 Ocak X (Twitter) erişim sorunu yaşanıyor

Sosyal medya platformu X, eski adıyla Twitter, erişim sorunuyla gündeme geldi. Kullanıcılar, "Twitter'a neden giriş yapılamıyor?" sorusunun yanıtını arıyor.

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ?

16 Ocak 2026 günü X platformuna erişimde sorun yaşayan kullanıcı sayısında belirgin bir artış gözlendi.

Gün içinde akışın yenilenmemesi, paylaşımların yüklenmemesi ve hesaba giriş problemleri nedeniyle platformun genelinde bir teknik aksaklık yaşandığı düşünülüyor. Ancak X tarafından erişim sorununa ilişkin resmi bir çökme açıklaması henüz yapılmadı.