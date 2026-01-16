HABER

Twitter neden açılmıyor, X çöktü mü? 16 Ocak X (Twitter) erişim sorunu yaşanıyor

Dünyada en çok kullanıcıya sahip olan sosyal medya platformlarından X (eski adıyla Twitter) erişim sorunu yaşıyor. Kullanıcılar, sosyal medya platformu X'e erişim sağlama konusunda sorunlar yaşıyor. Önceki günlerde de yaşanan soruna benzer şekilde gelişen erişim problemiyle ilgili olarak sosyal medya kullanıcıları 16 Ocak 2026 Cuma X'e erişim sorunu ifadeleriyle sorunun sebebine yönelik bir açıklamaya ulaşmaya çalışıyor.

Mustafa Fidan

Sosyal medya platformu X, eski adıyla Twitter, erişim sorunuyla gündeme geldi. Kullanıcılar, "Twitter'a neden giriş yapılamıyor?" sorusunun yanıtını arıyor.

X (TWITTER) ÇÖKTÜ MÜ?

16 Ocak 2026 günü X platformuna erişimde sorun yaşayan kullanıcı sayısında belirgin bir artış gözlendi.

Gün içinde akışın yenilenmemesi, paylaşımların yüklenmemesi ve hesaba giriş problemleri nedeniyle platformun genelinde bir teknik aksaklık yaşandığı düşünülüyor. Ancak X tarafından erişim sorununa ilişkin resmi bir çökme açıklaması henüz yapılmadı.

16 Ocak 2026
16 Ocak 2026

