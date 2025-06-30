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Üç arkadaşın 'klima' kavgası kanlı bitti! Cinayet İranlı trans bireyin ihbarıyla ortaya çıktı

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Denizli'de işlenen cinayettin detayları ortaya çıkarken şüphelileri ise adliyeye sevk edildi. Cinayetin hem şüphelisi hem de ihbarcısı olan yabancı uyruklu trans birey, klima yüzünden çıkan kavgada bir arkadaşının diğerini öldürdüğünü iddia etti. Diğer şüpheli ise suçlamaları kabul etmedi.

Denizli'de işlenen cinayettin detayları ortaya çıkarken şüphelileri ise adliyeye sevk edildi.

Denizli'nin Pamukkale ilçesi Bağbaşı Mahallesi'nde dün akşam saatlerinde meydana gelen olayda, İran uyruklu trans birey Seyit A.M. (27), Polis Merkezine giderek cinayet ihbarında bulundu.

BOĞAZI KESİLEREK ÖLDÜRÜLDÜĞÜ ORTAYA ÇIKTI!

İhbar üzerine adrese giden polis ekipleri İran uyruklu Sina K.C.K.'yı (28), ölü halde buldu. Yapılan incelemelerin ardından Sina K.C.K.'nın bıçakla boğazının kesilerek öldürüldüğü ortaya çıktı.

Üç arkadaşın klima kavgası kanlı bitti! Cinayet İranlı trans bireyin ihbarıyla ortaya çıktı 1

Yürütülen soruşturma kapsamında trans birey Seyit A.M.'nin ifadesi üzerine olayın şüphelisi olduğu değerlendirilen yine İran Uyruklu Hadi J. (26), Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekiplerince kısa sürede gözaltına alındı.

ŞÜPHELİLERİN BİRİ DİĞERİNİ SUÇLRKEN DİĞERİ KABUL ETMEDİ!

Öldürülen Sina K.C.K.'nın üst kattaki komşusu olan trans birey Seyit A.M., emniyetteki ifadesinde Hadi J., ile Sina K.C.K., arasında klima nedeniyle çıkan tartışmanın büyüyerek kavgaya dönüştüğünü söyledi.

Daha sonra Hadi J.'nin bıçakla Sina K.C.K.'nın boğazını keserek öldürdüğünü belirten Seyit A.M., evden ayrılarak Hadi J.'nin ikametine gittiklerini, Hadi J.'nin daire çıktığı sırada kendisinin ise kaçarak polis merkezine giderek ihbarda bulunduğunu söyledi.

Üç arkadaşın klima kavgası kanlı bitti! Cinayet İranlı trans bireyin ihbarıyla ortaya çıktı 2

Hadi J., ise emniyetteki ifadesinde suçlamaları kabul etmediğini, olayı görmediğini söylediği öğrenildi. Emniyetteki ifadelerinin ardından iki şüpheli adliyeye sevk edildi.

(İHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Denizli Pamukkale
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Okuyucu Yorumları 3 yorum
Türkiye deki pisliklerle uğraştığımız yetmedi birde İran'ın pislikleri de burda geziyor
Ülke resmen yol geçer hanı olmuş.Bunu sorgulamak lazım
kim kimi koparıyo kendi payına
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