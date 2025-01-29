Üç aylar nedir? Üç aylar ne zaman başlar?

Üç aylar, manevi hazırlık ve ibadetle geçen bir döneme işaret eder. Bilhassa Regaip Kandili, Miraç Kandili, Berat Kandili gibi önemli günler de bu aylar içerisinde yer almaktadır. İslam dünyasında, Ramazan ayının gelmesiyle birlikte oruç, teravih ve iftar sofraları gibi ibadetlerle yoğun bir dini atmosfer yaşanır.

Üç ayların başlangıcı olan Receb ayının idrak edilecek olmasının İslam dünyasında büyük bir heyecanı bulunur. Receb ve Şaban ayları, rahmet ayı olan Ramazanı karşılayan aylardır. Vatandaşlar dini görevlerini yerine getirmek için üç aylar başlangıcını öğrenmek isterler. Bu nedenle Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 yılı dini günler takvimi araştırılmaktadır.

Üç aylar nedir?

Üç aylar, İslam dünyasında manevi bir arınma ve ibadet dönemi olarak kabul edilen Receb, Şaban ve Ramazan aylarını ifade eder. Bu aylar Allah’a yaklaşma, dua, tövbe ve ibadetlerle dolu bir zaman dilimi olarak özel bir öneme sahiptir. Manevi hazırlık döneminin başlangıcı olarak görülen üç aylar, kişinin kendini ruhen geliştirmesi ve dini vazifelerini daha bilinçli bir şekilde yerine getirmesi için fırsatlar sunar. Üç ayların önemi şu şekilde sıralanabilir:

Receb Ayı

Receb ayı, üç ayların başlangıcıdır ve “haram aylar” arasında yer alır. Bu ayda, Regaip Kandili ve Miraç Kandili gibi önemli geceler idrak edilir.

Şaban Ayı

Receb’den sonra gelen Şaban ayı, Ramazan’ın habercisi olarak görülür. Bu ayda Berat Kandili kutlanır.

Ramazan Ayı

Üç ayların sonuncusu ve "onbir ayın sultanı" olarak isimlendirilen Ramazan, Kur’an-ı Kerim’in indirildiği aydır. Ramazan ayında oruç ibadeti farz kılınmıştır. Bu ayda teravih namazları kılınır. Kadir Gecesi de bu ay içinde yer alır. Kadir Gecesi, bin aydan daha hayırlı olarak kabul edilir.

Üç aylar ne zaman başlar?

"Üç aylar başlangıcı ne zaman?" sorusuna yanıt olarak;

Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan 2025 dini takvimine göre üç ayların başlangıç tarihi netleşmiştir. Manevi hazırlık ve ibadet dönemi olan üç ayların başlangıcı 2025'te 1 Ocak 2025 Çarşamba günüdür.