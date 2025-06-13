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Üç ayrı suçtan aranan şahıs Nazilli’de yakalandı

Aydın’ın Nazilli ilçesinde 3 ayrı suçtan aranan şüpheli şahıs, jandarma ekiplerince kıskıvrak yakalandı.

Üç ayrı suçtan aranan şahıs Nazilli’de yakalandı

Nazilli İlçe Jandarma Komutanlığı JASAT ve Merkez Jandarma Karakol Komutanlığınca aranan bir şahsın yakalanması amacıyla çalışma gerçekleştirildi. Edinilen bilgiye Nazilli ilçesi Bozyurt Mahallesi'nde jandarma ekiplerince düzenlenen operasyonla Gece Vakti Yağma, Alkol veya Uyuşturucu Madde Etkisi Altında Araç Kullanma ve Kadına Karşı Basit Yaralama suçlarından aranan, hakkında 15 yıl 20 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan U.T.K. (32) isimli şahıs yakalandı. Gözaltına alınan şüpheli gerekli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)Bu içerik Melih Kadir Yılmaz tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Aydın jandarma
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