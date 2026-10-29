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Uçak ambulans, 20 haftalık bebek için havalandı

Muş'ta tedavi gören 20 haftalık Ertuğrul bebek, ileri tetkik ve tedavi ihtiyacı nedeniyle uçak ambulansla İstanbul'a sevk edildi.

Uçak ambulans, 20 haftalık bebek için havalandı

Muş Devlet Hastanesi'nde tedavi altında bulunan ve Pulmoner Atrezi + VSD tanısı konulan Ertuğrul bebeğin, ileri tetkik ve tedavisinin yapılması amacıyla İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi Çocuk Kalp ve Damar Cerrahisi Servisi'ne nakline karar verildi.

Uçak ambulans, 20 haftalık bebek için havalandı 1

20 HAFTALIK BEBEK İÇİN SEFERBERLİK

20 haftalık bebek, sağlık ekiplerinin koordineli çalışmasıyla uçak ambulansla İstanbul'a sevk edildi. Sevk süreci sağlık ekiplerinin özverili çalışmalarıyla güvenli şekilde tamamlandı. Ertuğrul'un ileri tetkik ve tedavisinin İstanbul Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi'nde sürdürülmesi planlanıyor.
Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Muş hasta
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