Uçak pistte itfaiye aracına çarptı! Yaralılar var

New York'taki LaGuardia Havalimanı'nda bir uçağın itfaiye aracıyla çarpıştığı bildirildi. Olayda yaralananlar oldu. Havalimanı geçici süreyle kapatıldı.

ABD'nin New York kentindeki LaGuardia Havalimanı'na iniş yapan yolcu uçağının itfaiye aracına çarptığı, olayda yaralananlar olduğu ifade edildi.

ACİL DURUM EKİBİ SEVK EDİLDİ

New York Post gazetesinin haberine göre, Kanada'nın Montreal kentinden havalanan uçak, LaGuardia Havalimanı'na inişi sırasında itfaiye aracına çarptı. Olayın ardından piste çok sayıda acil durum ekibi sevk edilirken, uçağın ön kısmında hasar oluştuğu ve birden fazla kişinin yaralandığı belirtildi.

Havalimanı geçici süreyle kapatıldı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

