Uçaklar neden bazen yan iner? Sebebi nedir?

Uçaklar genel olarak havada süzülen, bulutların arasından giden hava taşıtı olarak bilinmektedir. Bu tür taşıtlarda kalkış hareketinin prosedüre uygun bir şekilde yapılması gerekmektedir. Hatalı kalkış yapıldığında taşıt içerisinde bulunan yolcular zarar görebilmektedir. Aynı durum iniş yaparken de geçerli olmaktadır. Kimi uçaklar bazı nedenlere bağlı olarak iniş sırasında yan inmektedir. Uçakların yan inmesine sebep olan birtakım faktörler bulunmaktadır.

Uçaklar nasıl iniş yapar?

Yük, kargo gibi birçok amaçta yaygın olarak kullanılan uçaklar yolcu taşımakla da görevlidir. Yolcu taşıyan uçakların yolcuları güvende tutması ilk kuraldır. Bunun için de uçağın doğru bir şekilde kullanılması ve gerek kalkışlarda gerekse inişlerde kabin ekibi ile pilotun eş zamanlı hareket etmesi gerekmektedir. Bir uçak havalimanına iniş için yaklaştığı esnada uçak içerisinde bulunan kabin görevlileri yolculara herhangi bir aksaklık olmaması adına konu ile ilgili önemli bilgiler vermektedir. Bu bilgiler sayesinde yolcular uçağın inişine kendilerini daha kolay adapte edebilmektedir.

Öte yandan pilotlara da önemli görevler düşmektedir. İniş esnasında pilot ineceği alandaki kule ile iletişim kurar ve iniş izin müsaade ister. Şartlar uygun olduğu takdirde kule bu uçağın havalimanına iniş yapmasına izin vermektedir. Bu noktada pilot iniş ile alakalı zorunlu olarak uyulması gereken prosedürlere uyarak alçalmaya başlamakta ve ardından güvenli bir şekilde uçak pistine tekerleklerini koymaktadır. Ayrıca uçaklar havalimanına inerken veya havalimanından kalkarken taşıt içerisinde yolculuk eden kişilerin gözlerinin karanlığa karşı duyarlı olmaması için kabin ışıklarını azaltmaktadır.

Uçaklar neden bazen yan iner?

Uçakların uçak pistine iniş yaparken havacılık alanında belirlenmiş olan bazı kurallara uyması son derece önemli bir konudur. İniş prosedürlerine uyulduğunda uçak daha güvenli bir şekilde piste gelebilmektedir. Uçaklar bazen bazı sebeplerden dolayı yan olarak inerler. Uçakların yan olarak iniş yapması hava durumu ile alakalı bir durum olarak karşımıza çıkmaktadır. Zira çok güçlü bir rüzgâr olduğunda uçaklarda genel olarak bir sallanma durumu meydana gelmektedir. Bu durum birçok yolcunun korku dolu anlar yaşamasına da neden olabilmektedir.

Uçakların hem kalkışı hem de inişi için hava durumuna bakılmaktadır. Kötü hava koşullarında birçok uçak seferi iptal edilebilmektedir. Diğer taraftan rüzgârsız ve güzel bir havada uçaklar hızlarını yavaşça azaltmakta ve burun kısımlarını hafifçe yukarı kaldırmaktadır. Sonrasında ise tekerlekler havalimanında bulunan piste değmekte ve ardından da uçak yavaş yavaş durmaktadır. Fakat rüzgâr gibi olumsuz faktörler uçakların yana doğru eğim vererek inmesine yol açabilmektedir.

Uçakların bazen yan inmesinin sebebi nedir?

Hava araçlarını etkileyen en önemli faktörlerin başında meteorolojik durumlar gelmektedir. Şiddetli yağmur, kar, fırtına veya tipi gibi hava şartları yaşandığında uçakların kalkışlarıyla beraber inişlerinde de çeşitli problemler ortaya çıkabilmektedir.

Uçaklarda en sık görülen iniş hareketlerinden biri yana eğilim vererek uçak pistine inmektir. Uçakların yana doğru eğim vermek zorunda kalmasının temel sebebi ise yan rüzgâr denilen hava olayının yaşanmasından kaynaklıdır. Rüzgârın hava taşıtının burun kısmına dik açıdan vurması, yan rüzgâr olarak tabir edilmektedir. Yan rüzgâr yüzünden uçaklar normal bir şekilde iniş prosedürlerini gerçekleştiremeyebilmektedir. Böyle bir olay karşısında pilot olarak görev alan kişi rüzgârın geliş noktasına göre hava taşıtına sağa ya da sola doğru eğim vermek durumunda kalır. Bu eğimin verilmesinin nedeni uçağın burun kısmını yan rüzgâra karşı çevirmektir. Bu şekilde uçağın gövde bölümü havalimanına düz bir biçimde iniş yapabilmektedir.