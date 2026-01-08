HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. İlginç Haberler

Uçaklarda neden telefonları "uçak modu"na alırız?

Uçaklar binlerce metre yükseklikte yol alırken son derece karmaşık sistemlerin uyumlu çalışması sayesinde güvenli bir şekilde hizmet verirler. Bu sistemler hava trafik kontrolleriyle sürekli iletişim hâlinde kalarak rota, hız ve irtifası hassas bir şekilde ayarlanır. Bu yüzden uçak yolculuğu sırasında yolcuların da bazı kurallara uyması oldukça önemlidir.

Uçaklarda neden telefonları "uçak modu"na alırız?
Defne Vera Şahin

Uçağa binildiği andan itibaren yolcular belirli bir düzen ve güvenlik zincirinin parçası olurlar. Bu yüzden kalkıştan hemen önce ve inişe geçilmeden önce kabin görevlileri anons yaparak yolculardan bazı kurallara uymalarını isterler. Bu anonslarda en çok dikkat çeken uyarılardan biri de cep telefonlarının uçak moduna alınmasıdır. Bu noktada telefonların neden uçak moduna alındığı merak edilen konulardan biridir.

Uçaklarda neden telefonları "uçak modu"na alırız?

Uçak yolculuğu yapan hemen herkesin aşina olduğu bir kural vardır. Bu da cep telefonlarının “Uçak Modu”na alınmasının gerekli olduğudur. Uçağa bindikten sonra kalkış öncesinde ve inişe yaklaşırken kabin görevlileri bu konuda mutlaka anonsta bulunurlar. Günümüz teknolojisinin bu kadar geliştiği düşünüldüğünde neden hala uçaklarda telefonların uçak moduna alınmak zorunda kalındığı merak konusudur. Bu kuralın arkasında ise hem teknik hem de güvenlikle ilgili önemli nedenler yer alır.

Bilindiği üzere cep telefonları normal kullanım esnasında sürekli olarak baz istasyonlarıyla bağlantı kurmaya çalışırlar. Yerden çok yüksek bir irtifada seyahat eden uçaklarda ise telefonlar aynı anda birden fazla baz istasyonuna bağlanmaya çalışabilirler. Bu durum hem telefon şebekeleri için gereksiz bir yoğunluk oluşturur hem de uçağın hassas elektronik sistemlerinde parazit oluşmasına yol açabilir. Bu etki her ne kadar günümüz teknolojisinde küçük bir ihtimal olsa da havacılıkta en küçük risk bile önemlidir.

Uçaklarda kullanılan navigasyon, haberleşme ve radar sistemleri son derece hassas cihazlardır. Pilotların kuleyle sağlıklı iletişim kurabilmesi uçağın rotasını ve irtifasını doğru şekilde takip edebilmesi bu sistemlerin sorunsuz çalışması gerekmektedir. Yolcuların kullandığı yüzlerce telefonun aynı anda sinyal yayması düşünüldüğünde teorik olarak sistemler olumsuz etkilenebilir. Uçak modu ise telefonun hücresel veri, Wi-Fi ve Bluetooth gibi sinyal yayan özelliklerini kapatarak bu riski ortadan kaldırmaktadır.

Öte yandan uçak modunun yolcu güvenliğiyle ilgili bir başka yönü daha vardır. Kalkış ve iniş anları uçuşun en kritik aşamaları olarak kabul edilir. Bu esnada yolcuların dikkatinin dağılmaması ve acil bir durumda yapılan anonsları net bir şekilde duyabilmesi gerekir. Telefonla konuşmak ya da yoğun şekilde cihazla ilgilenme, bu tür durumlarda gecikmelere ya da panik yaşanmasına neden olabilir. Bu açıdan uçak modu yolcuların daha bilinçli ve dikkatli olmasını sağlamaktadır.

Sonuç olarak uçaklarda telefonların uçak moduna alınması gereksiz bir kural olarak görülmemelidir. Bu durum hem uçuş güvenliğini artıran hem de yolculuğun daha kontrollü geçmesini sağlayan önemli bir önlemdir.

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Uçaklar inemedi, işçiler savruldu, tekneler karaya oturdu! İstanbul'da korku filmi gibi fırtınaUçaklar inemedi, işçiler savruldu, tekneler karaya oturdu! İstanbul'da korku filmi gibi fırtına
Yüzlerce vatandaş denizin ortasında mahsur kaldıYüzlerce vatandaş denizin ortasında mahsur kaldı

Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
uçak telefon
YORUMLARI GÖR ( 0 )
En Çok Okunan Haberler
Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Trump açıklamıştı! Venezuela'daki yeni yönetimden dikkat çeken karar

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Baba ve 3 oğlunu sokak ortasında vurdu: 2 ölü, 2 yaralı

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

Galatasaray'dan ilk transfer geldi! Gece yarısı duyuruldu...

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

'Uyuşturucu' soruşturmasında 19 şüpheli tutuklandı

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Haydarpaşa Limanı'nda dikkat çeken görüntü! İthal sıfır otomobillerle doldu

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

Kira zammı belli oldu, depozito için de karar çıktı

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.