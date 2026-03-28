Uçaklarda yeni yasak! Powerbank uçuş süresi boyunca kullanılamayacak

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), uçuşlarda taşınabilir şarj cihazı (powerbank) kullanımda bir sınırlama getirerek yolcuların uçuş sırasında kullanımının yasaklanacağını açıkladı. Powerbankların ayrıca checked bagajda taşınması da yasaklandı.

Uluslararası Sivil Havacılık Örgütü (ICAO), lityum batarya risklerini azaltmak amacıyla uçaklarda taşınabilir şarj cihazı (powerbank) kullanımına yönelik önemli kısıtlamalar getirdi. Yeni kurallar, 27 Mart 2026 tarihinden itibaren tüm uluslararası uçuşlarda geçerli olacak.

CHECKED BAGAJDA YASAK OLACAK

ICAO'nun açıkladığı düzenlemeye göre; Her yolcu, uçakta en fazla iki adet powerbank taşıyabilecek. Powerbank'ler sadece kabin bagajında (el bagajı / carry-on) taşınabilecek. Checked bagajda (valiz, kargo bölümü) taşınması kesinlikle yasaklanacak. Yolcular uçuş sırasında powerbank kullanamayacak. Cihazlarını powerbank ile şarj etmek de yasak kapsamına alındı. Taşınabilir şarj cihazları, kabin içinde erişilebilir konumda tutulmalı; genellikle yolcunun üzerinde, koltuk cebinde veya ön koltuk altındaki el bagajında bulundurulması istendi. Uçak mürettebatı ise operasyonel ihtiyaçlar doğrultusunda powerbank taşımaya ve kullanmaya devam edebilecek.

AMAÇ HAVACILIĞIN GÜVENLİĞİNİ DAHA DA GÜÇLENDİRMEK

Bu değişiklikler, ICAO'nun Tehlikeli Maddelerin Güvenli Taşınması Teknik Talimatları'na (Doc 9284) yapılan güncellemeyle hayata geçiriliyor. Düzenleme, Tehlikeli Maddeler Paneli'nin önerileri üzerine Hava Seyrüsefer Komisyonu tarafından incelendi ve 36 üyeli ICAO Konseyi tarafından onaylandı. Tüm 193 üye devlete resmi olarak bildirilecek. ICAO yetkilileri, "Bu kararlar, yolcu powerbanklerinden kaynaklanan ortaya çıkan riskleri ele alarak uluslararası havacılığın güvenliğini daha da güçlendirecek" açıklamasını yaptı.
Kaynak: DHA   |   Bu içerik Recep Demircan tarafından yayına alınmıştır

