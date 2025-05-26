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Uçan balıkların göçü başladı: Görsel şölene yoğun ilgi

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Van’ın Erciş ilçesinde her yıl tekrarlanan inci kefali göçü, bu yıl da doğaseverlerin ve vatandaşların ilgi odağı oldu. Tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için Van Gölü’nden akarsulara doğru suyun tersine yüzen ve önlerine çıkan engelleri adeta uçarak aşan inci kefalleri, görsel bir şölen sunuyor. Göçü izlemek isteyen yüzlerce kişi Erciş’teki balık bendi çevresindeki mesire alanlarını doldurdu.

Van'ın Erciş ilçesindeki tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri adeta uçarcasına geçmeye çalışan balıkların göçü büyük ilgi görüyor.

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BALIKLARIN GÖÇÜNÜ İZLEDİLER

Erciş'te sıcak havanın tadını çıkarmak isteyen yüzlerce kişi, balık bendindeki mesire alanlarına akın etti.

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Hem piknik yapan hem de Van Gölü’nden tatlı sulara yumurtalarını bırakmak için suyun akışının tersine yüzen, karşısına çıkan engelleri adeta uçarcasına geçmeye çalışan balıkların göçünü izleyen vatandaşlar, keyifli bir hafta sonu geçirdi.

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"HERKESİ BU GÖRSEL GÜZELLİĞİ GÖRMEYE BEKLİYORUZ"

İnci kefali balık göçünü izlemeye gelen Harun Altunkaynak isimli vatandaş, "İnci kefali göçü başladı. Biz de bu vesileyle bu göçü görmek için buraya geldik. Gördüğümüz kadarıyla balıklar yoğun bir şekilde göç etmeye başladı. Bundan en fazla faydalanan gördüğünüz gibi martılardır. Yerli yabancı herkesi bu görsel güzelliği görmeye bekliyoruz" dedi.

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(İHA)Bu içerik Sedef Karatay tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
balık Van Gölü Erciş
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