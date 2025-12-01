HABER

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel

Ücretsiz check-up uygulamasına büyük ilgi: 176 çift hizmetten faydalandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin evlilikte 30 yılı geride bırakan çiftlere yönelik başlattığı ücretsiz check-up hizmeti yoğun ilgi görüyor.

Ücretsiz check-up uygulamasına büyük ilgi: 176 çift hizmetten faydalandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin evlilikte 30 yılı geride bırakan çiftlere yönelik başlattığı ücretsiz check-up hizmeti yoğun ilgi görüyor. Uygulamadan şu ana kadar 176 çift yararlandı.

Ücretsiz check-up uygulamasına büyük ilgi: 176 çift hizmetten faydalandı 1

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından aile yapısını güçlendirecek çalışmalarına hız veren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Hayatta ve Sağlıkta Birliktelik" sloganıyla hayata geçirdiği "ücretsiz check-up" hizmetiyle hem aile bağlarına hem de halk sağlığına katkı sunuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen çalışmada çiftler, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde başvurularını evlilik cüzdanlarıyla yaptıktan sonra Tıp Merkezi’nde sıra beklemeden kontrol ediliyor. 5 ay önce başlayan hizmette şu ana kadar 176 çift, muayene, laboratuvar testleri, röntgen, EKG, işitme testi (odiometri) ve solunum fonksiyon testi (SFT) gibi detaylı taramalardan ücretsiz olarak faydalandı.

Ücretsiz check-up uygulamasına büyük ilgi: 176 çift hizmetten faydalandı 2
Kaynak: İHA

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şanlıurfa’da görev yapan öğretmene sokak ortasında jiletli saldırıŞanlıurfa’da görev yapan öğretmene sokak ortasında jiletli saldırı
Adidas ayakkabıda sadece bugüne özel indirimi kaçırmayın!Adidas ayakkabıda sadece bugüne özel indirimi kaçırmayın!

Anahtar Kelimeler:
Sakarya
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

7 işçi hayatını kaybetmişti! Parfüm fabrikasının sahibi cezaevinde öldü

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

İlk önce kafasını arabaya vurdu, daha sonra da yere fırlattı! Bakın kim çıktı

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Sergen Yalçın'dan olay sözler: Çok biliyorsanız siz yapın!

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Feci kazada ölmüştü! Kızının son hali gündem oldu

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

Banka hesaplarına 48 saat el konulabilecek

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

'Yatırımın rengi değişti' İslam Memiş: 'Altını tahtından etti'

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.