Ücretsiz check-up uygulamasına büyük ilgi: 176 çift hizmetten faydalandı

Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin evlilikte 30 yılı geride bırakan çiftlere yönelik başlattığı ücretsiz check-up hizmeti yoğun ilgi görüyor. Uygulamadan şu ana kadar 176 çift yararlandı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından 2025 yılının "Aile Yılı" ilan edilmesinin ardından aile yapısını güçlendirecek çalışmalarına hız veren Sakarya Büyükşehir Belediyesi, "Hayatta ve Sağlıkta Birliktelik" sloganıyla hayata geçirdiği "ücretsiz check-up" hizmetiyle hem aile bağlarına hem de halk sağlığına katkı sunuyor. Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ile Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı iş birliğinde yürütülen çalışmada çiftler, Adapazarı Sosyal Gelişim Merkezi’nde başvurularını evlilik cüzdanlarıyla yaptıktan sonra Tıp Merkezi’nde sıra beklemeden kontrol ediliyor. 5 ay önce başlayan hizmette şu ana kadar 176 çift, muayene, laboratuvar testleri, röntgen, EKG, işitme testi (odiometri) ve solunum fonksiyon testi (SFT) gibi detaylı taramalardan ücretsiz olarak faydalandı.



Kaynak: İHA