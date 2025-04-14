Ücretsiz olarak bugün başladı! Anne babalar dikkat: Çocukluk dönemi aşı takviminde yeni dönem

Çocukluk dönemi aşı takviminde yeni dönem başladı. Türkiye'de 1998 yılından itibaren uygulanan Hepatit B Aşısı ile 2008’den beri uygulanan Beş Bileşenli Karma Aşı’yı bir araya getiren "altı bileşenli karma aşı" bugün itibarıyla ücretsiz olarak uygulanıyor.

Difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B, hepatit B'yi içeren 'altı bileşenli karma aşı' tüm aile sağlığı merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanacak.

HEPATİT B DAHİL EDİLDİ

Sağlık Bakanlığından yeni karma aşıyla ilgili yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Difteri, tetanos, boğmaca, çocuk felci (polio), hemofilus influenza Tip B, hepatit B'yi içeren 'altı bileşenli karma aşı' uygulaması sayesinde tek bir enjeksiyonla 6 hastalığa karşı bağışıklama sağlanacak. Sağlık Bakanlığınca temin edilen yeni aşılar, Türkiye genelindeki tüm aile sağlığı merkezlerinde ve ilgili sağlık kuruluşlarında ücretsiz uygulanacak. Geçen dönemde beş bileşenli karma aşı ile aşılanmaya başlanan çocukların devam dozları, 'altı bileşenli karma aşı' ile tamamlanacak."