Ücretsiz oldu! Nicolas Maduro'nun ABD tarafından yakalandığı Venezuela'da Elon Musk hamlesii

ABD’nin Venezuela'ya askeri operasyon düzenlemesi sonrası Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi yakalanarak ABD’ye getirildi. Elon Musk'un sahibi olduğu SpaceX şirketine ait Starlink ise Venezuela'da ücretsiz geniş bant internet hizmeti sunacağını açıkladı.

Enes Çırtlık

Güney Amerika'da son dönemlerin en sıcak saatleri yaşandı. Aylardır gitgide artan gerginlik, ABD’nin Venezuela'ya yönelik gerçekleştirdiği operasyonla zirve noktasına ulaştı. Operasyon kapsamında Venezuela lideri Nicolas Maduro ve eşi, ABD güçleri tarafından yakalanarak uçakla ABD'ye getirildi.

Dikkat çeken bir hamle ise ünlü milyarder Elon Musk’ın sahibi olduğu uydu internet sistemi Starlink'ten geldi.

ÜCRETSİZ SUNACAK

Starlink, kesintisiz bağlantı sağlamak amacıyla 3 Şubat'a kadar Venezuela halkına ücretsiz geniş bant internet hizmeti sunacağını açıkladı.

Şirket X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Starlink, kesintisiz bağlantı sağlamak amacıyla 3 Şubat'a kadar Venezuela halkına ücretsiz geniş bant internet hizmeti sunuyor."

Elon Musk ise şirketin gönderisini alıntılayarak kendi hesabında paylaştı "Venezuela halkını desteklemek için" ifadelerini kullandı.

NE OLMUŞTU?

Venezuela'nın başkenti Caracas'ta dün (cumartesi) yerel saatle 02.00 civarında patlama ve uçak sesleri duyulmuştu.

Venezuela yönetimi, patlamaların ardından ABD'yi ülkenin çeşitli bölgelerinde sivil ve askeri tesislere saldırı düzenlemekle suçlamıştı.

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Devlet Başkanı Nicolas Maduro'ya karşı büyük çaplı bir saldırı düzenlendiğini, Maduro ile eşinin ülke dışına çıkarıldığını duyurmuştu.

ABD Adalet Bakanı Pam Bondi de Maduro ve eşi Cilia Flores hakkında ABD'de suç duyurusunda bulunulduğunu, Maduro'ya "uyuşturucu terörizmi, kokain kaçakçılığı, ABD'ye karşı makineli tüfek ve yıkıcı cihazlara sahip olma" suçlamalarının yöneltildiğini açıklamıştı.

Venezuela yönetimi, ABD'nin kınanması için uluslararası topluma çağrıda bulunmuş, bazı ülkeler saldırıyı eleştirirken, açıklamalarıyla ABD'ye destek verenler de olmuştu.

