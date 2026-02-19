Ücretsiz verilecekti! Bilim Kurulu’ndan izin çıkmadı

Türkiye Büyük Millet Meclisi Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu’nda sağlıkta fırsat eşitliği kapsamında yürütülen çalışmaları aktaran Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, bugüne kadar 2 milyon 200 bin kadına ücretsiz meme kanseri taraması, 1 milyon 800 bin kişiye ise rahim ağzı kanseri taraması yapıldığını söyledi. Amaçlarının herkesin eşit imkanlara sahip olduğu, özellikle kadın çalışanların emeğinin karşılığını aldığı ve güvenle görev yaptığı bir sağlık sistemi kurmak olduğunu ifade etti.

ÜCRETSİZ HPV AŞISI BİLİM KURULU'NDA

NTV Haber Merkezi Öykü Tüccar'ın haberine göre; Komisyon üyelerinin ücretsiz HPV aşısına ilişkin sorularını da yanıtlayan Memişoğlu, Türkiye’de yaygın görülen HPV tipleri ile kanser oluşturma risklerinin henüz netleşmediğini belirtti.

Amerika Birleşik Devletleri’nde görülen HPV türleri ile Türkiye’deki türlerin farklılık gösterebileceğine dikkat çeken Bakan, şu ana kadar 1 milyon 760 bini aşkın ücretsiz HPV taraması yapıldığını aktardı.

Bu tarama verileri üzerinden bir çalışma yürütüldüğünü söyleyen Memişoğlu, "Biz niyetimizi ortaya koyduk ancak Bilim Kurulu yeniden değerlendirme yapılacağını bildirdi. Kararlarını bekliyoruz.” şeklinde konuştu.

Bakan Memişoğlu, Türkiye’de 18 yaş altı doğum oranlarının Avrupa ülkelerine kıyasla oldukça düşük seviyede olduğunu belirtti. 2025 yılında yaklaşık 1 milyon doğum gerçekleştiğini ifade eden Memişoğlu, bu doğumların 3 bin 896’sının 18 yaş altındaki anneler tarafından yapıldığını açıkladı.

AŞI KARŞITLIĞINA EYLEM PLANI

Bakan Memişoğlu ayrıca aşı karşıtlığına yönelik bir eylem planı üzerinde çalıştıklarını duyurdu. Bununla birlikte 13 yerli aşı geliştirme projesinin de devam ettiğini bildirdi.

HPV aşısının ücretsiz uygulanmasına ilişkin nihai karar ise Bilim Kurulu’nun değerlendirmesinin ardından netleşecek.

Kaynak: NTV