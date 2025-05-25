Üçü de 24 saat içinde yakalandı! Isparta'da 5 bin 925 şahıs sorgulandı

Isparta genelinde polis sorumluluk bölgesinde son 24 saatte yapılan denetimlerde 5 bin 925 şahıs sorgulandı. Yapılan GBT sorguları neticesinde haklarında arama kararı bulunan 3 şahıs yakalanarak gözaltına alındı. Denetimlerde ayrıca 1 adet kurusıkı tabanca, 14 adet Neirontin hap ve 0,75 gram esrar maddesi ele geçirildi. Trafik ekipleri tarafından gerçekleştirilen uygulamalarda ise 3 bin 160 araç kontrol edildi. Kurallara uymadığı tespit edilen 390 sürücüye idari para cezası uygulanırken, 14 araç da çeşitli eksiklik ve kusurlarından dolayı trafikten men edildi. (İHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır