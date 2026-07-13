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Uçuşlar askıya alındı, alarm sistemi devreye girdi! Saldırılar devam ediyor

Orta Doğu'da gerginlik bitmiyor. İran Hürmüz'den geçmeye çalışan 2 gemiye müdahale etti. ABD'de de İran'a saldırdı. Bahreyn'de alarm sistemi devreye girerken Amman'da uçuşlar askıya alındı. İşte detaylar...

Uçuşlar askıya alındı, alarm sistemi devreye girdi! Saldırılar devam ediyor

İran Devrim Muhafızları Ordusu (DMO), sistemlerini kapatarak Hürmüz Boğazı'ndan izinsiz geçmeye çalışan 2 gemiye müdahalede bulunulduğunu açıkladı. Söz konusu gemilerin sistemlerini kapatarak İran'ın belirlediği rota dışında Hürmüz Boğazı'nı geçmeye çalıştığı ve Devrim Muhafızları Ordusu'nun her iki gemiyi de durdurduğu belirtildi.

ABD'DEN SALDIRI

Yaşanan bu gelişme üzerine ABD ordusunun İran'ın güney kıyılarına saldırı düzenlediği, İran Silahlı Kuvvetleri'nin misilleme olarak Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan füze ve yakıt depolarını füze ve insansız hava araçlarıyla (İHA) hedef aldığı kaydedildi.

İran Devrim Muhafızları Ordusundan yapılan açıklamada ise şunlar kaydedildi:

"Bahreyn'deki Şeyh İsa Üssü'nde bulunan ABD ordusuna ait helikopter bakım ve onarım merkezleri, P-8 elektronik harp uçağının hangarı ve insansız hava araçları komuta ve kontrol merkezi ile Ürdün'deki Prens Hasan Hava Üssü'nde bulunan büyük füze depoları ve yakıt tesisleri füzeler ve insansız hava araçlarıyla hedef alındı. Ayrıca Kuveyt'in Ali Al-Salem kentindeki ABD üssünde bulunan yakıt depoları ve Patriot hava savunma sistemi ile Ahmed el-Ceber Üssü'ndeki stratejik FPS radar sistemi de misilleme saldırılarının hedefi oldu."

Devrim Muhafızları, karşı saldırıların devam edeceği ve Hürmüz Boğazı'nın İran'a ait olduğu uyarısında bulundu.

ALARM SİSTEMİ DEVREYE GİRDİ

Bahreyn'de İran saldırısı nedeniyle sirenler çalarken yetkililer halka güvenli bölgelere gitmeleri çağrısında bulundu.

Bahreyn İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, hava saldırıları nedeniyle ülke genelinde alarm sisteminin devreye girdiği belirtildi.

Açıklamada, "Vatandaşlarımızdan ve ülkede ikamet edenlerden sakin kalmalarını, en yakın güvenli bölgeye gitmelerini ve gelişmeleri resmi kanallardan takip etmelerini istiyoruz." ifadeleri kullanıldı.

UÇUŞLAR ASKIYA ALINDI

Öte yandan yerel medyada yer alan haberlerde, füze saldırılarının ardından Ürdün'ün başkenti Amman'da uçuşların askıya alındığı belirtildi.

Ürdün makamlarından henüz açıklama yapılmadı.
Kaynak: AA   |   Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
İran abd Hürmüz Boğazı
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