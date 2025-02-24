HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Yaşam
  4. Ucuz kurtuldular: Bolu’da kayarken 3 metrelik çukura uçtular! Şambrelle kayak yaptılar hızları alamadılar…

Ucuz kurtuldular: Bolu’da kayarken 3 metrelik çukura uçtular! Şambrelle kayak yaptılar hızları alamadılar…

24.02.2025 11:54
İçerik devam ediyor
Önerilen Videolar
TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

TUSAŞ şehidi Cambaz'ın babası: “Ben oğluma bir tokat vurmadım, elimi kaldırmadım. Nasıl kıydılar benim oğluma”

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Şehit mühendis, GÖKBEY projesinde aktif rol almış

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

Yer: Bursa! Ayağını gazdan çekmeyi unutan sürücü saniye saniye güvenlik kamerasında... Çevredekiler korkuyla kaçıştı

İçerik devam ediyor
Sedef Karatay Sedef Karatay İçerik Editörü
24.02.2025 11:54
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bolu'nun yüksek kesimlerinde etkili olan yoğun kar yağışı, kent sakinlerine kış mevsiminin keyfini çıkarma fırsatı sundu. Kar kalınlığının yarım metreyi aşmasının ardından, Bolu'nun Ömerler Köyü'nde, karla kaplanmış arazide eğlenceli bir etkinlik düzenlendi. Köylüler, şambrel adı verilen büyük lastikler ile kaymak için kendi pistlerini oluşturdular. Sonrasında olanlar oldu…

Şambreller ile kaymaya başlayan bir grup, hızla kayarak pistin etrafındaki kar duvarını delmeyi başardı. Ancak eğlenceli anlar, trajik bir kazaya dönüştü.

Screenshot 2025-02-24 at 11.43.33

Kontrolden çıkan grup, kar duvarını aşarak yaklaşık 3 metre derinliğindeki bir çukura düşerek büyük bir tehlike yaşadı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

Screenshot 2025-02-24 at 11.45.01

SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Çukura düşen kişiler, çevredeki diğer köylüler tarafından hızla kurtarıldı. Neyse ki, kazadan sonra büyük bir zarar görülmedi. Ancak, olay sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar, bu tür etkinliklerin tehlikelerine dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Olur öyle şeyler dikkatli olmak gerek" yorumunu yaparken, bir diğeri ise "Ucuz atlatmışlar geçmiş olsun" şeklinde bir mesaj bıraktı.

Screenshot 2025-02-24 at 11.44.47

Bazı kullanıcılar ise olayın komedi yönüne odaklanarak, "İşi gücü bırakıp Bolu'ya yerleşeceğim yemin ederim" gibi yorumlar yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Güzel eğleniyorlar" dedi.

Screenshot 2025-02-24 at 11.43.58

Bolu'da kayarak eğlenen bu grup, aynı zamanda, eğlenceli aktivitelerin kışın keyfini çıkarırken, dikkatli olmanın önemini de bir kez daha gözler önüne serdi. Kazanın ardından, dağcılık ve karla ilgili riskleri göz önünde bulundurarak daha güvenli bir şekilde eğlenilmesi gerektiği vurgulandı.

Screenshot 2025-02-24 at 11.44.42

KAYAK YAPMANIN RİSKLERİ

Kayak, keyifli bir kış aktivitesi olsa da, bazı önemli riskler taşır. En yaygın tehlikeler, düşmeler ve çarpışmalar sonucu oluşan yaralanmalardır. Özellikle baş ve omurga travmaları ciddi sonuçlar doğurabilir.

Screenshot 2025-02-24 at 11.44.35

Kayak yaparken, doğru ekipman kullanmak önemlidir. Ayrıca, donanımın düzgün çalışması ve hava koşullarına dikkat edilmesi gerekir. Uzun süre ara vermeden kayak yapmak, yorgunluğu artırarak kazaları tetikleyebilir. Kayak yaparken güvenlik önlemleri almak, bu riskleri en aza indirir ve daha güvenli bir deneyim sağlar.

2025_01_palan12-3

(DHA)

Son dakika | Türkiye ev sahipliğine hazır! Bakan Fidan Rus mevkidaşıyla görüştü: "Krizin kalıcı çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz"Son dakika | Türkiye ev sahipliğine hazır! Bakan Fidan Rus mevkidaşıyla görüştü: "Krizin kalıcı çözüme kavuşmasını temenni ediyoruz"
Fransa'da panik anları! Rus Başkonsolosluğuna molotof kokteyli saldırı Fransa'da panik anları! Rus Başkonsolosluğuna molotof kokteyli saldırı
Anahtar Kelimeler:
Bolu kayak kar Çukur
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Merkez Bankası duyurdu, yeni banknotlar tedavüle çıkıyor!

Merkez Bankası duyurdu, yeni banknotlar tedavüle çıkıyor!

Yasak geldi! Piyasadan toplatılıyor... Ciddi risk var

Yasak geldi! Piyasadan toplatılıyor... Ciddi risk var

"İstifaya hazırım" çıkışına Türkiye'nin ilk yanıtı çok konuşulur

"İstifaya hazırım" çıkışına Türkiye'nin ilk yanıtı çok konuşulur

Fatih Altaylı anket başlattı! Mansur Yavaş önde çıkınca kendi anketini sildi... Sosyal medyada gündem oldu

Fatih Altaylı anket başlattı! Mansur Yavaş önde çıkınca kendi anketini sildi... Sosyal medyada gündem oldu

Fenomen kadınların TikTok'taki erkek kavgası kanlı bitti! Konum atıp çağırdı sonrası kabus...

Fenomen kadınların TikTok'taki erkek kavgası kanlı bitti! Konum atıp çağırdı sonrası kabus...

Kış günlerinde aman dikkat! Tansiyon hastaları risk altında: “Kalp krizi ve felç riski artabilir" Uzmanlar uyardı…

Kış günlerinde aman dikkat! Tansiyon hastaları risk altında: “Kalp krizi ve felç riski artabilir" Uzmanlar uyardı…

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Oğlunun doğum gününde ölüm saçtı! Cinayetleri adım adım planlamıştı

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Parasını sonuna kadar hak eden Levis jeanler indirimde

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kelepçeyle kendisini metroya bağladı

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

Kışın sıcacık ve konforlu uykunun anahtarı...

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.