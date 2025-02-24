Ucuz kurtuldular: Bolu’da kayarken 3 metrelik çukura uçtular! Şambrelle kayak yaptılar hızları alamadılar…

Şambreller ile kaymaya başlayan bir grup, hızla kayarak pistin etrafındaki kar duvarını delmeyi başardı. Ancak eğlenceli anlar, trajik bir kazaya dönüştü.

Kontrolden çıkan grup, kar duvarını aşarak yaklaşık 3 metre derinliğindeki bir çukura düşerek büyük bir tehlike yaşadı. O anlar, çevredekiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi.

SOSYAL MEDYA YORUMLARI

Çukura düşen kişiler, çevredeki diğer köylüler tarafından hızla kurtarıldı. Neyse ki, kazadan sonra büyük bir zarar görülmedi. Ancak, olay sosyal medyada hızla yayıldı ve kullanıcılar, bu tür etkinliklerin tehlikelerine dikkat çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı, "Olur öyle şeyler dikkatli olmak gerek" yorumunu yaparken, bir diğeri ise "Ucuz atlatmışlar geçmiş olsun" şeklinde bir mesaj bıraktı.

Bazı kullanıcılar ise olayın komedi yönüne odaklanarak, "İşi gücü bırakıp Bolu'ya yerleşeceğim yemin ederim" gibi yorumlar yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı, "Güzel eğleniyorlar" dedi.

Bolu'da kayarak eğlenen bu grup, aynı zamanda, eğlenceli aktivitelerin kışın keyfini çıkarırken, dikkatli olmanın önemini de bir kez daha gözler önüne serdi. Kazanın ardından, dağcılık ve karla ilgili riskleri göz önünde bulundurarak daha güvenli bir şekilde eğlenilmesi gerektiği vurgulandı.

KAYAK YAPMANIN RİSKLERİ

Kayak, keyifli bir kış aktivitesi olsa da, bazı önemli riskler taşır. En yaygın tehlikeler, düşmeler ve çarpışmalar sonucu oluşan yaralanmalardır. Özellikle baş ve omurga travmaları ciddi sonuçlar doğurabilir.

Kayak yaparken, doğru ekipman kullanmak önemlidir. Ayrıca, donanımın düzgün çalışması ve hava koşullarına dikkat edilmesi gerekir. Uzun süre ara vermeden kayak yapmak, yorgunluğu artırarak kazaları tetikleyebilir. Kayak yaparken güvenlik önlemleri almak, bu riskleri en aza indirir ve daha güvenli bir deneyim sağlar.

(DHA)