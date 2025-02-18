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UFO muydu o? Gaziantep Havalimanı'ndaki gizemli cisim için geriye bir ihtimal kaldı! Pilotlar tespit edememişti

18.02.2025 11:53
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Gaziantep Havalimanı'nda dün akşam alarm durumuna geçildi. Sosyal medya "UFO mu görüldü?" sorusunun yanıtını arıyor. Pilotlar gökyüzünde ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim rapor etmiş ancak cismin ne olduğunu tespit edememişti. Merak uyandıran gizemli cisim için belli bir kanaate varıldı.

UFO muydu o? Gaziantep Havalimanı'ndaki gizemli cisim için geriye bir ihtimal kaldı! Pilotlar tespit edememişti

Gaziantep semalarında görülen tanımlamayan cisim uçuşların durmasına yol açtı. Alarm durumu saatlerce devam etti. Bölgede başlatılan araştırmalar ve radar taramaları üzerine cismin ne olduğu hakkında bir olasılık üzerinde duruluyor.

IŞIKLI VE TANIMLANAMAYAN CİSİM

Gaziantep Havalimanı'nda dün gece saat 22.00 sıralarında pilotlar yaklaşık 10 bin feet irtifada ışıklı ve tanımlanamayan bir cisim görünce, durumu kontrol kulesine iletti.

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UÇUŞLAR DURDURULDU

Güvenlik amacıyla havalimanı, uçak kalkış ve inişlerine tedbiren kapatıldı. Heyecana neden olan gelişme sonrası havalimanında alarm durumuna geçilirken, bölgede araştırma başlatıldı.

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GAZİANTEP'TEKİ CİSİM UFO MUYDU?

Radarlardan yapılan taramalarda olumsuzluğa rastlanmazken, pilotların gördüğü cismin izinsiz uçurulan bir dron olabileceği kanaatine varıldı.

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Güvenlik birimlerinin de yaptığı araştırmada olumsuzluğa rastlanmaması üzerine 1 saatlik aranın ardından saat 23.00 itibarıyla Gaziantep Havalimanı'nda uçak kalkış ve inişlerine yeniden izin verildi.

"BEKLEMEKTEN BAŞKA ÇAREMİZ YOK"

Pilot o anlarda uçağın içine seslenirken "Havadaki cismin ne olduğunu tespit edemedik. Dolayısıyla beklemekten başka çaremiz yok. Yeni bir bilgi aldığımda sizlere bilgi vereceğim. Tekrardan anlayışınız için teşekkür ederim" ifadelerini kullanmıştı.

(DHA)Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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ufo Gaziantep havalimanı
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