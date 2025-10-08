UFS 5.0 tanıtıldı: Bir sonraki telefonunuz daha hızlı depolama alanına sahip olabilir!

Akıllı telefon dünyasında işlemci ve kamera kadar depolama teknolojileri de hızla gelişiyor. Özellikle yapay zekâ tabanlı uygulamaların artması, veri okuma-yazma hızlarını her zamankinden daha kritik hale getirdi. Bu doğrultuda yeni depolama standardı UFS 5.0 tanıtıldı.

UFS 5.0, SELEFİNE GÖRE NEREDEYSE İKİ KAT DAHA HIZLI

UFS 5.0 özellikle yapay zekâ (AI) odaklı performans artışlarıyla geliyor. PhoneArena'da yer alan habere göre yeni sürüm, 2022’de duyurulan UFS 4.0’ın 5,8 GB/sn hızına kıyasla 10,8 GB/sn’ye kadar ulaşarak neredeyse iki kat daha yüksek hız sunuyor.



(Bu görsel yapay zekâ tarafından oluşturulmuştur)

UFS 5.0'te yalnızca performans değil, enerji verimliliği de iyileştirilmiş. Bu geliştirmelerin, yapay zekâ uygulamalarının artan veri işleme taleplerine cevap verebilmek için yapıldığı belirtiliyor.

HANGİ TELEFONLAR UFS 5.0 KULLANACAK?

Henüz hiçbir üretici UFS 5.0 depolamayı kullanacağını resmi olarak açıklamadı ve bu standardın ilk kez hangi telefonda yer alacağı bilinmiyor. Ancak yeni standart, UFS 4.x donanımlarıyla geriye dönük uyumlu olacağı için geçiş sürecinin çok daha kolay olması bekleniyor.

Depolama hızındaki fark, günlük kullanımda çoğu kullanıcı tarafından fark edilmese de yapay zeka tabanlı uygulamalar daha yüksek hızlara ihtiyaç duyduğundan, bu gelişme yapay zekâ destekli özelliklerin ve uygulamaların çok daha hızlı çalışmasını sağlayabilir.