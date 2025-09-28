HABER

Uğradığı silahlı saldırıda yaralandı

Sakarya’nın Akyazı ilçesinde, kimliği belirsiz bir kişinin tabancayla vurduğu K.T. yaralandı. Polis, kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlattı.

Olay, öğle saatlerinde Ömercikler Mahallesi Ada Caddesi’ndeki bir dükkanda meydana geldi. Kimliği belirsiz kişi, K.T.’ye arkasından tabancayla ateş edip kaçtı. K.T., sırtına isabet eden mermi ile yaralandı. İhbarla olay yerine sağlık ekibi sevk edildi. K.T. sağlık ekibinin müdahalesinin ardından Akyazı Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. K.T.’nin hayati tehlikesi bulunmadığı öğrenildi.

Polis ekipleri kaçan saldırganın yakalanması için çalışma başlatırken, olay yeri inceleme ekipleri de bölgede detaylı inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)Bu içerik Enes Çırtlık tarafından yayına alınmıştır

