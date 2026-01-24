Uğur Mumcu, Salihli’de karanfillerle anıldı

24 Ocak 1993 tarihinde Ankara'da evinin önünde otomobiline yerleştirilen bombanın patlatılması sonucu yaşamını yitiren gazeteci ve yazar Uğur Mumcu için ölümünün 33. yıl dönümünde Salihli’de Uğur Mumcu Demokrasi Parkı’nda anma töreni düzenlendi.

MUMCU İÇİN ANMA TÖRENİ

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla başlayan törene katılanlar, Mumcu’nun anıtına karanfil bıraktı.

Anma programına Salihli Belediye Başkan Yardımcıları A. Yavuz Özdem ve İ. Hakkı Aslan, Ziraat Odası Başkanı Cem Yalvaç, CHP İlçe Başkanı Mustafa Özer’in yanı sıra sivil toplum örgütleri ve çok sayıda vatandaş katıldı.