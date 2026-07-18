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Ukrayna'dan Rusya'nın e-ticaret devi Wildberries depolarına İHA saldırısı: 8 ölü, 62 yaralı

Ukrayna'nın, Rusya'nın en büyük çevrim içi perakende satış şirketlerinden Wildberries'e ait başkent Moskova ve Tambov'daki iki depo tesisine düzenlediği İHA saldırılarında 8 kişi hayatını kaybetti, 62 kişi yaralandı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise saldırılarda, Rusya'nın İHA üretimi ile navigasyon sistemlerini üreten lojistik tesislerinin hedef alındığını söyledi. İHA'lı saldırı anları cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.

Ukrayna'dan Rusya'nın e-ticaret devi Wildberries depolarına İHA saldırısı: 8 ölü, 62 yaralı

Ukrayna, Rusya'nın en büyük çevrim içi perakende satış şirketlerinden biri olan Wildberries'e ait depo tesislerine İHA saldırıları düzenledi. Rus yetkililer, başkent Moskova yakınlarındaki ile başkente yaklaşık 475 kilometre uzaklıktaki Tambov kentindeki tesislerin hedef alındığını açıkladı. Tambov'da 7 kişi hayatını kaybederken, 25 kişi yaralandı. Moskova'da ise 1 kişi hayatını kaybetti, 37 kişi yaralandı.

Ukrayna dan Rusya nın e-ticaret devi Wildberries depolarına İHA saldırısı: 8 ölü, 62 yaralı 1

UKRAYNA'DAN RUSYA'NIN E-TİCARET DEVİ WİLDBERRİES DEPOLARINA SALDIRDI

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy ise saldırılarda, Rusya'nın İHA üretimi ile navigasyon sistemlerinde kullanılan yaptırıma tabi ürünleri tedarik etmesini sağlayan büyük lojistik tesislerinin hedef alındığını söyledi.

Ukrayna dan Rusya nın e-ticaret devi Wildberries depolarına İHA saldırısı: 8 ölü, 62 yaralı 2

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna’nın Azak Denizi, Karadeniz ve Rusya’nın işgal ettiği Kırım bölgesinde de saldırılar düzenlediğini bildirdi.

Ukrayna dan Rusya nın e-ticaret devi Wildberries depolarına İHA saldırısı: 8 ölü, 62 yaralı 3

SALDIRIDA 8 ÖLÜ, 62 YARALI VAR

Ukrayna Güvenlik ve İş Birliği Merkezi Başkanı Serhii Kuzan, Wildberries şirketinin Rusya’nın lojistik imkanlarının önemli bir parçası olduğunun altını çizerek, Rus gönüllü birliklerinin firmanın internet sitesinden telsiz, koruyucu ekipman ve dron bileşenleri dahil olmak üzere askeri teçhizat tedarik ettiğini söyledi.

Ukrayna dan Rusya nın e-ticaret devi Wildberries depolarına İHA saldırısı: 8 ölü, 62 yaralı 4

Kuzan, "Depolara yönelik saldırıların temel gerekçesi, Rus ordusu ile silah üreticilerine askeri ve sivil amaçlarla kullanılabilen ürünler, kritik elektronik parçalar ve yaptırıma tabi unsurların tedarik lojistiğini engellemektir" dedi.

Ukrayna dan Rusya nın e-ticaret devi Wildberries depolarına İHA saldırısı: 8 ölü, 62 yaralı 5

Kuzan ayrıca, saldırıların neden olduğu hasarın Rus ekonomisine zarar vermesinin yanı sıra Rus kamuoyu üzerinde de psikolojik etki oluşturabileceğini söyledi.

RUSYA'NIN AMAZON'U OLARAK BİLİNİYOR

Wildberries, sıklıkla ABD merkezli e-ticaret devi Amazon'un Rusya'daki karşılığı olarak tanımlanıyor. Wildberries ile reklam şirketi Russ'ın birleşmesiyle oluşan RWB Grubu'nun değeri, Forbes Russia'nın 2026 yılı tahminine göre yaklaşık 12,6 milyar dolar olarak hesaplandı.

Ukrayna dan Rusya nın e-ticaret devi Wildberries depolarına İHA saldırısı: 8 ölü, 62 yaralı 1

Ukrayna dan Rusya nın e-ticaret devi Wildberries depolarına İHA saldırısı: 8 ölü, 62 yaralı 7

Kaynak: İHA   |   Bu içerik Mustafa Fidan tarafından yayına alınmıştır

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Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna İHA saldırı
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