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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ABD Başkanı Trump'la görüşme sonrası ilk açıklama! 'Bu belirleyici bir an'

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ABD Başkanı Donald Trump ile iki kez telefon görüşmesi yaptığını bildirdi. Başkan Zelenskiy, sosyal medya hesabından yayımladığı mesajda, "Bu belirleyici bir an. Dünya artık liderlerinin gerçekten ateşkesi güvence altına alıp gerçek, kalıcı bir barışı sağlayıp sağlayamayacağını görebilir." ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den ABD Başkanı Trump'la görüşme sonrası ilk açıklama! 'Bu belirleyici bir an'
Begüm Özkaynak

Zelenskiy X (eski adıyla Twitter) hesabından yaptığı açıklama, bugün ABD Başkanı Trump ile gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri hakkında bilgi paylaştı.

Trump'ın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'i aramadan önce kendisi ile görüştüğünü aktaran Zelenskiy, daha sonra Avrupalı liderler ile beraber bir daha ABD Başkanı'yla telefonda görüştüğünü kaydetti.

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"BU BELİRLEYİCİ BİR AN"

Zelenskiy mesajında, "Bu belirleyici bir an. Dünya artık liderlerinin gerçekten ateşkesi güvence altına alıp gerçek, kalıcı bir barışı sağlayıp sağlayamayacağını görebilir." ifadesini kullandı.

Her iki görüşmede Trump'a Ukrayna olarak koşulsuz bir ateşkese hazır olduklarını teyit ettiğini aktaran Zelenskiy, saldırıları durdurmadığı sürece Rusya'ya yeni yaptırımların uygulanması gerektiğini belirtti.

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"TÜRKİYE, VATİKAN, İSVİÇRE... TÜM OLASI YERLERİ DEĞERLENDİRİYORUZ"

Savaşı bitirme yönünde Rusya ile doğrudan müzakere yapmaya hazır oldukları çağrısını yineleyen Zelenskiy, şu ifadeleri kullandı:

"Ayrıca Ukrayna'nın Rusya ile sonuç getirecek herhangi bir formatta doğrudan müzakerelere hazır olduğunu yineledim. Türkiye, Vatikan, İsviçre, tüm olası yerleri (görüşmeler için) değerlendiriyoruz."

Avrupa ve ABD'nin bu müzakerelerde yer alması gerektiğini vurgulayan Zelenskiy, ABD'nin müzakerelerden çekilmemesinin önemli olacağını kaydetti.

Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sürdürmesi, esir değişimini reddetmesi ve "gerçekçi olmayan taleplerde bulunması" durumunda ABD ve Avrupa'dan yaptırımlarla baskı yapılması gerekeceğini ifade etti.

(AA)

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Anahtar Kelimeler:
Vladimir Putin rusya devlet başkanı vladimir putin zelenskiy
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