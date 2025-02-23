Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den kritik açıklama: "Barış için gerekmesi halinde görevden ayrılabilirim"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, barış için gerekmesi halinde görevden ayrılabileceğini ancak ABD'ye Başkan Trump'ın savunduğu miktarda bir borçları bulunmadığını söyledi.
Ayrıntılar geliyor...Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır
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