Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy'den kritik açıklama: "Barış için gerekmesi halinde görevden ayrılabilirim"

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, barış için gerekmesi halinde görevden ayrılabileceğini ancak ABD'ye Başkan Trump'ın savunduğu miktarda bir borçları bulunmadığını söyledi.

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