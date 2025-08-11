HABER

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rusya yeni saldırılar için cephede hazırlık yapıyor"

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Rusya'nın savaşı sona erdirmek ve ateşkes sağlamak yerine ülkesine yönelik yeni saldırılar için hazırlandığını açıkladı. Zelenskiy, Ukrayna istihbarat birimleri ve ordu yetkililerinden, Rusya'nın cephede sürdürdükleri hazırlıklar hakkında bilgi aldığını söyledi.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rusya yeni saldırılar için cephede hazırlık yapıyor"

Zelenskiy, görüntülü mesajla, savaşın sona ermesi için gün boyunca farklı ülkelerin liderleriyle gerçekleştirdiği telefon görüşmeleri hakkında bilgi paylaştı.

"CEPHEDE HAZIRLIK YAPIYORLAR"

Konuştuğu tüm liderlerle savaşın adil şekilde sona ermesi için gereken adımların atılmasını ele aldığını aktaran Zelenskiy, şunları kaydetti:

"Birincisi, Ukrayna'nın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne saygı gösterilmelidir. İkincisi, Ukrayna'ya yönelik savaş meselesi sadece Ukrayna'nın katılımıyla çözülmelidir. Üçüncüsü, Rusya bu savaşı sona erdirmek için gerekli adımları atmalı. Şimdiye kadar Rusya'dan herhangi bir adım atılmadı."

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: "Rusya yeni saldırılar için cephede hazırlık yapıyor" 1

Zelenskiy ayrıca, Ukrayna istihbarat birimleri ve ordu yetkililerinden, Rusya'nın cephede sürdürdükleri hazırlıklar hakkında bilgi aldığını söyledi.

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in barış için hazırlık yapmadığını öne süren Zelenskiy, "Kesinlikle ateşkese ve savaşı durdurmaya hazırlanmıyor. Putin, Amerika ile görüşmeyi kişisel zaferi olarak ilan etmeye ve eskisi gibi davranmaya, Ukrayna'ya baskı yapmaya devam etmeye kararlı." diye konuştu.

Rusların savaşı sona erdirmeye yönelik henüz bir işaret vermediğini belirten Zelenskiy, "Aksine, birliklerini ve güçlerini yeni saldırı operasyonları başlatacak şekilde hareket ettiriyorlar." dedi. (AA)Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
ABD Başkanı Trump'tan Putin ile görüşme açıklaması: "İyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir"ABD Başkanı Trump'tan Putin ile görüşme açıklaması: "İyi geçeceğini düşünüyorum, ama kötü de geçebilir"
Trump'tan Çin kararı! 90 gün uzattıTrump'tan Çin kararı! 90 gün uzattı

Anahtar Kelimeler:
Rusya Ukrayna zelenskiy
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Trump acil durum ilan etti: Ulusal Muhafızlar Washington'da konuşlandırılacak!

Trump acil durum ilan etti: Ulusal Muhafızlar Washington'da konuşlandırılacak!

Çanakkale'de korkunç görüntüler! Alevler evlere ulaştı

Çanakkale'de korkunç görüntüler! Alevler evlere ulaştı

22 yılda 11 kocasını da öldürmüş!

22 yılda 11 kocasını da öldürmüş!

Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! Sakın 'Evet' demeyin

Dolandırıcıların tuzağına düşmeyin! Sakın 'Evet' demeyin

Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de korkutan görüntü!

Balıkesir'deki 6.1'lik deprem sonrası Eskişehir'de korkutan görüntü!

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.